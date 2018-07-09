بورسعيد تطرح مشروعا سكنيا بنظام حق الانتفاع

أمانى العزازي قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تنفيذ ألية جديدة تتضمن طرح بعض المشروعات بالمحافظه بنظام حق الانتفاع؛ بهدف تحقيق اعلي عائد استثماري للمحافظة من المشروعات التي تمتلكها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الغضبان، بحضور عبد العظيم رمضان السكرتير العام ال

أمانى العزازي

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تنفيذ ألية جديدة تتضمن طرح بعض المشروعات بالمحافظه بنظام حق الانتفاع؛ بهدف تحقيق اعلي عائد استثماري للمحافظة من المشروعات التي تمتلكها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الغضبان، بحضور عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والمستشار ابراهيم عبد الغفار المستشار القانوني للاستثمار بالمحافظة للاسثتمار واحمد موسي مدير الجهاز التنفيذي وعدد من ممثلي البنوك والادارة المالية بالمحافظة

وقال الغضبان في بيان إنه سيبدأ تطبيق هذه الألية على الوحدات السكنية والمحلات المتبقية بأبراج المحروسة الكائنة بشارع محمد علي أشهر شوارع المحافظة الرئيسية.

وشكل المحافظ لجنة لإعداد الدراسة المالية والقانونية والتي سيتم طرح هذه الأبراج بنظام حق الانتفاع.

وأشار إلى أن المحافظة حريصة علي توجية كل الدعم والتيسيرات لتنشيط حركة الاستثمار في المحافظة وتشجيع المستثمرين لإقامة المشروعات التنموية بها.

يذكر أن المحافظة سبق وأن طرحت الوحدات للبيع بالمزاد بوساطة أحد البنوك الوطنية لكن الطرح لم يشهد إقبالا من المواطنين