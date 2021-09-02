بورسعيد تشهد فعاليات دوري الشركات بمشاركة 173 شركة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، فعاليات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ54 والتي تحمل اسم “حياة كريمة”، وذلك بالمدينة الرياضية بحي الضواحي في بورسعيد، وقام محافظ بورسعيد بإيقاد شعلة البطولة، بحضور دكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور حسني غندر، رئيس الاتحاد المصري الرياضي للشركات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية بطولة الجمهورية للشركات، وحالة التنافس الرياضي الذي يعيشه المشاركون العاملون بمختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية خلال فترة تنفيذ البطولة التي تخدم قطاعًا هامًا وحيويًا يمثله المجتمع العمالي، مشددًا على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية جميع المشاركين، والحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا.

وأكد محافظ بورسعيد أن البطولة يشارك بها حوالي 15 ألف رياضي من العاملين في 173 شركة يتنافسون في مجموعة من الألعاب الرياضية بجانب تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة لمنافسات البطولة، مشيرا أن محافظة بورسعيد مؤهلة لاستضافة بطولة الجمهورية للشركات ومختلف البطولات و الفعاليات الرياضية، والتى نجحت المحافظة فى تنظيمها على مدار سنوات.

وكان وزير الشباب قد أطلق الثلاثاء الماضي، شعلة بطولة الجمهورية للشركات من مدينة الأمل، عزبة الهجانة سابقًا، بحضور البطلة الأوليمبية اللاعبة فريال أشرف، ومجلس إدارة الاتحاد العام للشركات، ورؤساء مجالس إدارات وقيادات الشركات المشاركة بالبطولة.