«بورسعيد» تستقبل عيد الفطر بغرفة عمليات وخط ساخن

وأكد محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد، كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية رفعت درجة الاستعداد القصوي بجميع الأحياء ومديريات الخدمات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد، كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمي الخط الساخن ١١٤ و ٠١٢٠١٤٦١٩١٦ و ٠٦٦٣٢٢٢٩٤٥ للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها فورا.

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة به والالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية في التاسعة مع السماح للمطاعم واستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات “الديليفري” للمنازل بعد هذا التوقيت وكذلك الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ ومنع أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى حملاتها اليومية على المقاهى لمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعى مع توقيع العقوبات على المخالفين.