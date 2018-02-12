سيـــاســة

بورسعيد تستعين بالشباب لحصر أراضى المحافظة

أمانى العزازى انتهت اللجنه المعنيه بالإشراف على حصر اراضى بورسعيد من اختيار 10 شباب من خريجى الهندسه والآداب قسم الجغرافيا للقيام بأعمال حصر الآراضى داخل نطاق بورسعيد وأكد محافظ بورسعيد على اتجاه  الدولة للاعتماد على الشباب في كافة المجالاتولفت إلى أن شباب المدينة الباسلة نجحوا
13 فبراير، 2018 13 فبراير، 2018

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أمانى العزازى 


انتهت اللجنه المعنيه بالإشراف على حصر اراضى بورسعيد من اختيار 10 شباب من خريجى الهندسه والآداب قسم الجغرافيا للقيام بأعمال حصر الآراضى داخل نطاق بورسعيد 

وأكد محافظ بورسعيد على اتجاه  الدولة للاعتماد على الشباب في كافة المجالات

ولفت إلى أن شباب المدينة الباسلة نجحوا في تطوير شاطئ المحافظة وإعادة الحياة إليه، كما نجحوا في إدارة 58 مصنع ضمن منظومة التحول التي تشهدها بورسعيد من مدينة تجارية  إلى قلعة صناعية كبرى 

وتابع “تم الاستعانه بهم لإعداد أول قاعدة بيانات تتعلق بتفاصيل الأراضى الواقعة فى نطاق المحافظة تمهيدا لطرحها واستغلالها فى مشروعات تنمويه وحضارية”.
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