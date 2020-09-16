بورسعيد تستعد للشتاء بفرق طوارئ وسيارات متنقلة وتطهير مصارف مياه الأمطار

مشيرا إلى ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالأحياء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، للعمل أثناء الأمطار

طالب اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، جميع رؤساء الأحياء بتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة، وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالأحياء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، للعمل أثناء الأمطار، وكذا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع أحياء المحافظة.

وناقش المحافظ خلال اجتماع عقده اليوم لمناقشة استعدادات المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية والاستعدادات لمواجهة الأمطار الغزيرة، وتقلبات الطقس حال حدوثها خلال فصل الشتاء.

وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والمشرف العام على إدارة الأزمات، ورؤساء الأحياء ومديري المرور والحماية المدنية ومديري مديريات الصحة والتموين والطرق والتضامن والري والإسعاف والكهرباء وشركة غاز مصر ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديري إدارات الأزمات والتفتيش والمتابعة بالمحافظة.

المحافظ يوجه رؤساء الأحياء بتطهير كافة مصارف المياه وإغلاق محولات الكهرباء بعد صيانتها

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف حملات المرور على جميع أكشاك وحجرات المحولات للتأكد من إحكام غلقها بعد إجراء الصيانة اللازمة لها.

كما أكد المحافظ على تشكيل فرق طوارئ فنية للعمل حال سقوط الأمطار الغزيرة على مستوى المحافظة وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة حتى تستوعب شبكات الصرف مياه الأمطار.

والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطة محولات الرسوة ، ومتابعة كفاءة محطات الصرف الصحى بالمحافظة وإقامة مصارف مياة أمطار تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار ، وذلك استعدادا لتساقط الأمطار بغزارة أثناء موسم الشتاء القادم.