بورسعيد تستعد لرقمنة مقابر دفن الموتى

انتهت إدارة المعلومات ببورسعيد من أعمال حصر الجبانات «المقابر»، وبدء خطة تطوير ها فى إطار رقمنة الخدمات وتطبيق المنظومة الرقمية التى تنتهجها المحافظه حاليا وفقا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

واستقبل محافظ بورسعيد ، اليوم ، أعضاء لجنة حصر الجبانات المشكلة بالقرار رقم (92) لسنة 2020، وذلك لمتابعة مستجدات التطوير التي ستجرى بمنطقة الجبانات،ولمناقشة الظواهر السلبية بالمنطقة وفقا لعرض مركز نظم المعلومات الجيومكانية.

وأكد محافظ بورسعيد أنه من المزمع إنشاء إدارة تختص بأعمال الجبانات بعد تطويرها وتوفير شركات أمن وصيانه للحفاظ عليها .

ومن المزمع بدء خطة لتطوير جبانات بورسعيد لتصبح من أفضل الجبانات على مستوى الجمهورية، وذلك تماشيا مع الطفرة التي تشهدها مختلف القطاعات في بورسعيد.

وفي هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد بوضع آلية لخطة العمل في حصر وتطوير الجبانات ، وإنشاء قاعدة بيانات مؤمنة عن جميع الجبانات ببورسعيد.