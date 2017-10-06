بورسعيد تستعد لتنظيم المسابقة الدولية لحفظة القرآن الكريم

بورسعيد- أمانى العزازى تستقبل بورسعيد، فى مارس المقبل، فعاليات المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهالات الدينية وذلك بمشاركة الدول العربية. وشكّل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لجنة عليا لبحث الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنظيم المسابقة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام.

بورسعيد- أمانى العزازى





تستقبل بورسعيد، فى مارس المقبل، فعاليات المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهالات الدينية وذلك بمشاركة الدول العربية.





وشكّل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لجنة عليا لبحث الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنظيم المسابقة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال عادل مصيلحى، المستشار الإعلامى للمحافظة والمنسق العام، إنه على مدار ١٤ عامًا كاملة قدمت إذاعة وتليفزيون القناة برنامج الفائزون الذي يذاع على شاشات القنوات الإقليمية ويقيم مسابقات لكل شباب مصر فى حفظ القرآن والإنشاد الدينى، وتم تصعيد البرنامج على المستوى المركزى.

وتقرَّر خلال اجتماع اللجنة العليا لتنظيم المسابقة الدولية للقرآن الكريم انطلاق المسابقة في مارس المقبل، على أن تكون بمشاركة الدول العربية في دوراتها الأولى، ويصاحبها مسابقة الفائزون المحلية التي سيشارك فيها حفاظ القرآن الكريم والمبتهلون من شباب مصر.

من ناحية أخرى طالب محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية ومخاطبة الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا حرصه على إنجاح المسابقة وتنظيمها ببورسعيد ليقترن اسمها بحفظة القرآن.

ولفت إلى أن المحافظة وضعت كل إمكانياتها المتاحة لإنجاح المسابقة التى يتم تنظيمها لأول مرة ببورسعيد.