بورسعيد تستعد لانطلاق فعاليات بطولة الشركات

أمانى العزازى حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على الاطمئنان على استعدادات قرية المرجان بمدينة بورفؤاد لاستقبال المشاركين في بطولة الشركات التي تستضيفها محافظة بورسعيد، من خلال الزيارة التي قام بها محافظ بورسعيد للقرية، والتي رافقه خلالها المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة،

أمانى العزازى

حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على الاطمئنان على استعدادات قرية المرجان بمدينة بورفؤاد لاستقبال المشاركين في بطولة الشركات التي تستضيفها محافظة بورسعيد، من خلال الزيارة التي قام بها محافظ بورسعيد للقرية، والتي رافقه خلالها المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حسني غندر رئيس اتحاد الشركات.





حيث التقى خلالها عددًا من اللاعبين المشاركين في البطولة، واطمأن من خلالهم على مستوى الإقامة والخدمات المقدمة لهم، ورحب محافظ بورسعيد بجميع الرياضيين المشاركين بالبطولة، وأكد لهم فخر واعتزاز المحافظة على استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير وتلك البطولة العريقة التي يشارك فيها الرياضيين من مختلف شركات مصر.

حيث شدد محافظ بورسعيد على مسئولي القرية بتوفير كل سبل الراحة وتلبية كل مطالب الرياضيين ضيوف المحافظة؛ لأنهم سوف يكونون خير سفراء للمحافظة في محافظاتهم.

يُذكر أن بطولة الجمهورية للشركات رقم 50 سوف تنطلق اليوم في تمام السابعة من مساء اليوم بالصالة المغطاة بمحافظة بورسعيد، والتى تستمر منافساتها حتى الثامن والعشرين من سبتمبر الحالي، ويشارك فى البطولة أكثر من 22 ألف رياضي يمثلون مختلف الشركات بجميع محافظات مصر.