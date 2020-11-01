بورسعيد تستعد لانتخابات النواب بـ98 مركزًا انتخابيًا و515 ألف ناخب وناخبة

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها في انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

وقال المحافظ فى الاجتماع التنسيقي الذي عقده اليوم لبحث استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي 7 و8 نوفمبر الحالي إنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية.

وأضاف أنه تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وحث محافظ بورسعيد المواطنين على المشاركة فى الانتخابات، وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد.

مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأضاف المحافظ أن هناك غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة سيتم ربطها بغرف العمليات بالأحياء واللجان الانتخابية، وأن هناك لجانًا سوف تقوم بالمرور على جميع المراكز الاتتخابية للتأكد من توافر كل الخدمات اللوجستية واستعداد تلك اللجان على الوجه الأكمل، والتأكد من أعمال الكهرباء والتيار البديل، وكذلك النظافة داخل وخارج اللجان من أجل ظهور بورسعيد بصورة مشرفة أثناء الانتخابات.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية، واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ومراجعة الانارة الداخلية باللجان.

كما أكد المحافظ مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع ادارة المرور لرفع السيارات من محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

50 مرشحًا يستعدون لخوض الانتخابات

يذكر أن إجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 98 مركزًا، بإجمالى عدد 172 لجنة فرعية، وعدد 515 ألفًا و790 ناخبًا وناخبة، تضم الدائرة الأولى قسم أول وثاني بورفؤاد وأحياء الشرق والعرب والضواحي، بإجمالي عدد الناخبين 248337 موزعين على 46 مركزا انتخابيا، يضم 90 لجنة، ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة 30 مرشحًا.

والدائرة الثانية تضم أقسام الجنوب 1 و2 وأحياء المناخ والزهور باجمالي عدد الناخبين 267453 موزعين على 52 مركزا انتخابيا، يضم 82 لجنة، ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة 20 مرشحًا.