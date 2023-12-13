بورسعيد تستعد لافتتاح عدة مشروعات خلال عيدها القومي الـ 23

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال العيد القومي لبورسعيد 23 ديسمبر الجاري .

واستعرض المحافظ مع الحضور الاستعدادات الخاصة باحتفالات المحافظة بالعيد القومي، والتي تشمل افتتاح عدد من المشروعات القومية والخدمية.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح مشروع تطوير المرحلة الثالثة من فاطمة الزهراء ، وافتتاح عدد من المصانع الجديدة جنوب بورسعيد، و أعمال تطوير الممشى السياحي، بالإضافة لافتتاح عدد من مشروعات تطوير الطرق بجميع الأحياء.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل، والتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدا أن الاحتفالات سوف تليق بقيمة هذا الحدث الهام وتشهد افتتاح العديد من المشروعات بالمحافظة وكذلك إقامة العرض الفني بمشاركة عدد من الجهات .

وأكد المحافظ على فخره بمعدل الانجازات التى شهدتها بورسعيد خلال الفترة الماضية ، والتي جاءت نتيجة العمل الجماعي والتكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية، لافتا إلى أن هناك إصرارا على استكمال ما تم البدء فيه من مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى خدمة المواطنين .

وأشاد بجهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، وكافة الأحزاب السياسية بالمحافظة والتحالف الوطني ومقاولي المشروعات ، وجهاز تعمير سيناء، في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية، لافتا أن المحافظة كانت مثالا مشرفا خلال إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام .