بورسعيد تستعد لافتتاح جراج متعدد الطوابق ومول ملابس مستعملة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاء الجراج المتعدد الطوابق بحي العرب،

وقال إن الجراج المتعدد الطوابق يتم تنفيذه لخدمة المترددين على المنطقة التي تشهد مجمع أسواق متكامل، مؤكدا وصول العمل لمراحل متقدمة.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود والإسراع في معدلات العمل، لسرعة تشغيل الجراج المتعدد الطوابق الجديد ، والذي يساهم في تحقيق السيولة المرورية ، فضلا عن أنه يوفر النظام و الشكل الحضاري للمنطقة، ويقضي على مشكلات الازدحام بالمنطقة، نظرا للإقبال الكبير من المواطنين، ويمنع حدوث اختناقات مرورية خلال أوقات الذورة، مما يساهم في تنظيم الحركة وإحداث السيولة المرورية وتحقيق كافة سبل الراحة للمواطنين فضلا عن المظهر الحضاري للمحافظة.

وقال المحافظ إن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب أصبحت تشهدا تطورا غير مسبوق، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد ، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من إنشاء أحدث مول تجاري للملابس المستعملة ، فضلا على إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية ، مشيرا إلى أن منطقة مجمع الأسواق بحى العرب تشهد جذب سياحي غير مسبوق من أبناء المحافظة وزائريها من المحافظات المجاورة

كما تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مول الملابس المستعمله ووجه بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية للمبنى الإداري الخاص بالمول، ورصف الشوارع الجانبية، استعدادًا للانتهاء من تسكين المول خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مول الملابس المستعملة يعد الأحدث بالمحافظة، وأنه سيصبح داون تاون مدينة بورسعيد ويجذب ٱلاف الزائرين، وسيقام على مساحة 16 ألف متر بجوار بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك، وبعد افتتاحه لن يسمح بعدها بأي نشاط لتجارة الملابس المستعملة خارج المول

وأكد على أن المول الجديد مصمم على أحدث طراز ويضاهي كبرى المولات التجارية، فضلا عن أن المول مزود بعشر سيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن بين المناطق الممتدة على طول المول، ويشمل كافيهات لخدمة الزوار و6 سلالم كهربائية و4 مصاعد أخرى لخدمة المترددين لسهولة التنقل بين الدور الأول والأرضي بالمول.