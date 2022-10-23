بورسعيد تستضيف ندوة عن الصيد الآمن وإقامة المزارع السمكية

استمر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في جولاته الميدانية بمختلف المحافظات المصرية لعقد الندوات الإرشادية في محاولة منه لإرساء القواعد الصحيحة لنشاط الاستزراع السمكي ومعالجة كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه مستزرعي الأسماك في مصر، وذلك وفقًا لتعليمات اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي بالجهاز.

وفي هذا الصدد عقدت اليوم الأحد فعاليات الندوة الخاصة ( بإدارة المزارع السمكية والضوابط التي تحكم أعمال الصيد ) بالتعاون مع الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة بمحافظة بورسعيد.

وافتتحت الندوة المهندسة دعاء شريف مدير عام الإدارة العامة للتطوير والارشاد بالجهاز بمشاركة المهندس مجدي زاهر مدير الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة ، وبحضور المهندس وسيم فريد مدير إدارة التطوير .

كما حضر الندوة عدد من مزارعي الأسماك والصيادين وأعضاء الجمعيات التعاونية ، مؤكدين على أهمية مثل هذه الندوات الإرشادية والتي تقام وفقًا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام ببحيرة المنزلة واستكمال تنفيذ خطة التطوير والتطهير للبحيرة وتذليل كافة المعوقات التي تواجه مزارعي الأسماك والصيادين.

وبدأت الندوة بمحاضرة للمهندس محمد الجندي مدير إدارة المزارع ببورسعيد ناقش فيها الاعتبارات الأساسية والضرورية اللازمة لإقامة المزارع السمكية المختلفة، كما تناول بالشرح كيفية تصميم وإنشاء الأحواض والجسور والسدود وشبكات الري والصرف والضوابط الخاصة بحجم وأشكال الأحواض بأختلاف أنظمة الاستزراع السمكي.

وسلطت الدكتورة دولت علي بالمعمل المركزي لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك وقياس جودة المياه والأسماك الضوء على الدور الذي يقوم به المعمل لخدمة القطاع السمكي حيث يقدم الدعم الفني والخدمات الإرشادية للمزارع السمكية وتوفير التحاليل اللازمة لقياس جودة الأسماك والمياه في المزارع السمكية، كما يتيح قياس جودة الأسماك المصدرة أو المستوردة من الخارج ، بالإضافة إلى أن المعمل مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة للتحاليل وذلك بهدف ضمان إحكام الرقابة على إنتاج الأسماك والمنتجات السمكية بما يضمن حصول المستهلك المصري على غذاء آمن وصحي، وكذلك اعتماد الأسماك المحلية للتصدير للأسواق الأوروبية العالمية حيث أنه حاصل على شهادة الأيزو.

وأوضح المهندس عبد الرازق محمد بالإدارة العامة للمصايد حول حرف الصيد العاملة بالبحيرات الشمالية والتي من ضمنها بحيرة المنزلة، كما قام بالرد على كافة التساؤلات التي تتعلق بإصدار رخص وبطاقات الصيد والتراخيص الخاصة بتنظيم عمل المراكب وتنظيم المصايد والإحصاءات.

كما تناول الدكتور ياسر محي بالإدارة العامة للشئون القانونية قانون 146 لسنة 2021 لحماية وتنمية البحيرات و الثروة السمكية بالشرح والتحليل لمواد القانون خاصة فيما يتعلق بتجريم أعمال التعدي على البحيرات والقرارات الخاصة بتحديد أحجام الأسماك المتداولة بأعمال الصيد.

وتحدث عن الضوابط والعقوبات المشددة على الصيد المخالف بأنواعه وأيضًا العقوبات المشددة على استخدام المراكب في اغراض أخرى غير أعمال الصيد مثل الهجرة الغير شرعية أو تهريب المواد البترولية وذلك لتوعية الصيادين وإرشادهم فيما فيه الصالح للجميع.

وفي نهاية الندوة طالب الصيادين المسئولين بضرورة تأمين أعمال الصيد الحر وطالبوا أيضا بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بإصدار رخص الصيد، كما طالبوا بإثبات ماكينات الكبوتا على الفلايك المرخصة درجة ثالثة لتيسير أعمال الصيد للصيادين.

كما طالبوا بضرورة التنسيق مع شرطة المسطحات المائية والتشديد على حضور عضو من الجمعيات التعاونية ومهندس من جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية أثناء الحملات الأمنية التي يقومون بها لتحديد المخالفات التي تقع على الصيادين.

يذكر أن هذه الندوة أقيمت بالفعل في عدد من المحافظات والمدن وهي إدكو وكفر الشيخ ودمياط وذلك لتنفيذ استراتيجية الجهاز في الوصول لأكبر عدد ممكن من مزارعي الأسماك والصيادين لتوعيتهم وإرشادهم بالطرق الآمنة والسليمة في الصيد والاستزراع وبالتالي تحسين جودة الانتاج السمكي والارتقاء بالقطاع السمكي في مصر.