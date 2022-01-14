ثقافة وفنون

بورسعيد تستضيف مهرجان «سينما العالم القديم» يونيه المقبل

أقامت محافظة بورسعيد تمثالا للفنان محمود ياسين بالمركز الثقافي
أماني العزازي 6:37 م, الجمعة, 14 يناير 22 6:37 م, الجمعة, 14 يناير 22

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تستضيف محافظة بورسعيد في شهر يونيه القادم المهرجان الدولي لسينما العالم القديم (دورة الفنان الكبير محمود ياسين) والذي تنظمه مؤسسة “سينما توجراف”، وأسسه ويترأسه المخرج إسماعيل مراد.

تقام فعاليات المهرجان اعتبارا من ٢٥ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمشاركة دول (روسيا * الهند * فرنسا* إيطاليا * إنجلترا * كرواتيا * اسبانيا * مصر).

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ويهدف المهرجان لنشر الثقافة السينمائية، والتعريف بمدارس سينمائية مختلفة من قارات العالم القديم الثلاث “أفريقيا وآسيا وأوروبا”، ويضم المهرجان أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والوثائقية والتسجيلية والقصيرة ولصناع السينما من الهواة والطلبة.

يكرم المهرجان نجوم وصناع الفن السابع الذين أسهموا بإبداعهم في تقديم أعمال سينمائية مهمة سطروا بها تاريخا سينمائيا عظيما.

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وستقام فاعليات المهرجان بالمركز الثقافي وقصر الثقافة والمسارح المكشوفة وتنقل عبر الشاشات في الحدائق والميادين في جميع الأحياء بمدينتى بورفؤاد وبورسعيد .

وكانت محافظة بورسعيد قد أقامت تمثالا للفنان محمود ياسين بالمركز الثقافى، وتم تكريم اسمه بحضور أسرته بجانب إطلاق اسمه على أهم شوارع محافظة بورسعيد باعتباره احد أبنائها النابغين فى مجال الفن والثقافة.

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بقلم أماني العزازي

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