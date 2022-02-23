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بورسعيد تستضيف المؤتمر الدولي لجمعية كليات ومعاهد وأقسام السياحة العربية

تحت عنوان "السياحة البينية العربية بين واقع التنافس وحتمية التكامل"
أماني العزازي 7:40 م, الأربعاء, 23 فبراير 22 7:40 م, الأربعاء, 23 فبراير 22

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تنطلق ببورسعيد، غدًا الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر الذي تنظمه جمعية كليات ومعاهد وأقسام السياحة العربية، التابعة لاتحاد الجامعات العربية، تحت عنوان “السياحة البينية العربية بين واقع التنافس وحتمية التكامل” برئاسة الأستاذ الدكتور نيفين جلال، أمين الجمعية وعميد كلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس

وذلك برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وحضور الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والأستاذ الدكتور محمد الكحلاوي رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب، والأستاذ الدكتور ماجدة هجرس نائب رئيس جامعة قناة السويس للدراسات العليا والبحوث، والمهندس عادل الجندي ممثلًا عن وزارة السياحة والآثار.

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ويحمل المؤتمر عنوان السياحة العربية بين واقع التنافس وحتمية التكامل، ويناقش على مدار يومين، حاضر ومستقبل المسجد الأقصى والتكامل السياحي بين المثل الذهبي وإقليم نيوم وإقليم سيناء على التنمية المستدامة بين مصر والسعودية والأردن،

كما يناقش التنمية السياحية والمستدامة فى صعيد مصر وتأثيرها الإيجابي على السياحة البيئية.

لوسي مندور ومحمد السيد أمناء صالون الصفوة الثقافي

ويقوم، ضمن فعاليات المؤتمر، عقد جلسة خاصة لصالون الصفوة الثقافي الاجتماعي ببورسعيد برئاسة السيدة لوسي مندور،

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والقبطان محمد أبو حشيش، ولفيف من صناع القرار ورجال السياحة والعمل العام بمحافظة بورسعيد، وبحضور شرف للصالون الدكتورة سامية أبو النصر نائب مدير تحرير الأهرام.

وتناقش الندوة التنمية المستدامة في قطاع السياحة وأهميتها في دعم موارد الدولة.

محافظ بورسعيد

تمثال ساحة مصر بمدخل شمال قناة السويس

يأتي مؤتمر الجمعية، هذا العام، تحت رعاية الدكتور مدحت الديب رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالإسكندرية، والدكتور إيهاب عيد رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة،

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والدكتور علي محجوب رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبو قير، والدكتور محمد البطران رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

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بقلم أماني العزازي

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