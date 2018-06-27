بورسعيد تستضيف المؤتمر الدولى لتكنولوجيا المياه.. غدًا

أمانى العزازىتبدأ غدا الخميس فعاليات المؤتمر الدولى الواحد والعشرين لتكنولوجيا المياه فى الفترة من 28- 29 يونيو 2018 بمدينة الإسماعيلية.ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد ال

أمانى العزازى

تبدأ غدا الخميس فعاليات المؤتمر الدولى الواحد والعشرين لتكنولوجيا المياه فى الفترة من 28- 29 يونيو 2018 بمدينة الإسماعيلية.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى و الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ينظم المؤتمر جمعية تكنولوجيا المياه بالتعاون مع العديد من الجهات الأكاديمية (جامعة بورسعيد – الجامعة المصرية الصينية – أكاديمية البحث العلمى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى _ وغيرها) وأيضاً الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

كما يشترك فى التنظيم الأكاديمى تسع جهات أكاديمية مصرية وعربية ودولية.

بخلاف عرض ورقات البحث سوف يعقد على هامش المؤتمر أربع ورش عمل تناقش القضايا المحورية للمياه والطاقة والبيئة من منظور بحثى/تطبيقى.

سوف يتم بدء فعاليات المؤتمر مباشرة بعد حفل الافتتاح الذى تقرر موعده فى الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس 28/6/2018.

كما يشتمل المؤتمر على:

4 محاضرات رئيسية يلقيها خبراء مصريون ودوليون (مصر – ألمانيا – كندا)

2 ورشة عمل أحدهما عن كيفية تشجيع التعاون بين العلوم والصناعة تقدمها مجموعة الابتكار العلمي في المياه بالشرق الأوسط وشمال افريقيا التابعة لمنظمة الداد الألمانية (COSIMENA, DAAD-Egypt). والأخرى بعنوان إعادة بناء مصر من خلال المشروعات العملاقة.

1 حلقة نقاش عن إدارة وتداول الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحى وكيفية إستغلالها فى توليد الطاقة

9 جلسات علمية لعرض 47 بحث مقدمة من مصر و 9 دول أخرى فى مختلف محاور المؤتمر وهى:

وخلال أيام المؤتمر سيتم عقد 9 جلسات علمية لعرض ومناقشة 47 بحثا قامت اللجنة العلمية بإجازتها للمناقشة من أصل 87 بحث قُدم للمؤتمر وهى تغطى محاور المؤتمر التى تشمل موارد المياه وإدارتها، وتكنولوجيا معالجة المياه، وتحلية المياه، والهيدروليكا والمنشآت الهيدروليكية، ومياه الآبار والتحكم بها، والتغيرات المناخية.

يذكر أن المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه يعقد سنويا منذ عام 1996 وحتى الآن وتنظمه الجمعية الدولية لتكنولوجيا المياه بمشاركة العديد من الجهات الأكاديمية والصناعية محليا ودوليا ليجمع الباحثين والمتخصصين ومقدمى التكنولوجيا المختلفة ومتخذى القرار من دول العالم فى كل ما يخص مجال المياه. ويضم المؤتمر عدة محاور تغطى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها إدارة موارد المياه، وتكنولوجيا معالجة المياه والتى تشمل تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى والصناعى والزراعى وغيرها، مياه الآبار والتلوث، التغيرات المناخية وأنظمة الاستشعار عن بعد، موضوعات الزراعة والرى، إلخ.

وقد أنتجت هذه اللقاءات موسوعة كبيرة متخصصة من البحوث في المجالات المختلفة للمياه والتوصل إلي حلول لكثير من المشكلات التي تواجه عالمنا العربي والعالمي في هذا المجال وأصبحت متاحة علي الشبكة الدولية للمعلومات من خلال موقع المؤتمر www.iwtc.info. والذى يسمح باستخدام تلك الأبحاث مجانا مما شجع على إقبال كبير ومتزايد لزيارة موقع المؤتمر.

كما شجع ذلك أيضا الجمعية الدولية لتكنولوجيا المياه وهى الجهة الرئيسية لتنظيم المؤتمر على إصدار مجلة علمية دولية دورية ربع سنوية لنشر الأبحاث المتميزة التى يتم عرضها بالمؤتمر.

وتضم اللجنة التنظيمية الدائمة للمؤتمر واللجان العلمية والتنفيذية والتخصصية بالمؤتمر مجموعة من الأساتذة والخبراء المتميزين من مصر والدول العربية والأجنبية.