بورسعيد تستضيف البطولة العربية للكونغوفو أكتوبر المقبل

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الاستاذ شريف مصطفى رئيس الاتحاد العربى الإفريقى للكونغوفو، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لبحث ومناقشة استعدادات محافظة بورسعيد لاستضافة البطولة العربية للكونغوفو.

واستعرض محافظ بورسعيد كافة الإجراءات التنسيقية الخاصة بإقامة البطولة العربية للكونغوفو، وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة أصبحت جاهزة تماما لاستقبال كبرى الفعاليات والمسابقات الرياضية سواء المحلية او الدولية، والتي تساهم في الترويج السياحي لمحافظة بورسعيد ضمن خطط المحافظة للارتقاء بالقطاع السياحي، و التوسع في الأنشطة الرياضية المرتبطة بالسياحة ، مشيرا أن بورسعيد شهدت خلال الفترة الماضية إقامة عدد كبير من الفعاليات الرياضية المتنوعة والتي كانت محل إشادة من جميع المشاركين و ساهمت في دعم القطاع السياحي بالمحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن من المقرر أن تنطلق المسابقة في الفترة ما بين 25 الي 30 اكتوبر، بمشاركة أكثر من 11 دولة وهم “السعودية وقطر والاردن وسوريا والكويت واليمن ومصروالسودان المغرب الجزائر مورينانيا فلسطين وليبيا”، مما يساهم في إحداث رواج سياحي وتجاري كبير بمحافظة بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد بتقديم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لتنفيذ الفعالية الرياضية بشكل مشرف يليق بمحافظة بورسعيد، مع التنسيق الكامل بين محافظة بورسعيدومديرية الشباب والرياضة والاتحاد العربى الإفريقى للكونغوفو المشرفين على تنظيم البطولة الدولية للكونغوفو.