«بورسعيد» تدرس ضم المستشفيات الخاصة للتأمين الشامل

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات، والرعاية الطبية والصحية داخل مستشفيات القطاع الخاص، والتي تتكامل مع مستشفيات التأمين الصحي الشامل، بما يحقق منظومة صحية متطورة على أعلى مستوى، لافتا إلى أهمية تطبيق النظم المتبعة في مجال الرقابة والجودة وتطبيقها في هذه المستشفيات.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ بورسعيد ، اليوم الإثنين، سير وانتظام العمل داخل عدد من المستشفيات الخاصة ( مستشفى عمر بن الخطاب وأفامينا وٱل سليمان) ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع داخل المؤسسات الصحية بالمحافظة، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ودكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد .

وتابع محافظ بورسعيد انتظام تقديم الخدمة الطبية والصحية بالمستشفيات المذكورة، كما تفقد الأقسام المختلفة، للتأكد من كفاءة الأجهزة الطبية، وتوافر جميع المستلزمات الطبية.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه سيتم وضع خطة عمل لتطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة لاستيفاء معايير الاعتماد والجودة والانضمام لمستشفيات التأمين الصحي الشامل.

يذكر أن مستشفى آل سليمان الخاص تم ضمه مؤخرا للمنظومة الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحى الشامل.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية دور المستشفيات الخاصة، في تقديم الرعاية الطبية والصحية الجيدة للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تأهيل هذه المستشفيات لتصبح على أعلى مستوى، من أجل تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطن.

وأوضح الغضبان أن القيادة السياسية بجميع أجهزتها الحكومية تهتم بالمواطن أولا، ولا أحد يعمل منفردا ونعمل جميعا لتقديم خدمة مميزة للمواطن وأن هناك جهودا متواصلة لتحقيق افضل خدمات صحية لصالح المواطن.