«بورسعيد» تدرس التعاون مع Joytech لتدريب معلمي المدارس الخاصة

تدرس محافظة بورسعيد عرضا تقدمت به شركة Joytech book centre، يتضمن التعاون في مجال تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الخاصة فى المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية المدارس الخاصة والدولية، والتي تتكامل مع الحكومية في تنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل، لافتا لأهمية التطوير المستمر لنظم التعليم داخل المدارس سواء الخاصة أو الحكومية.

وأضاف المحافظ ، أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة، لافتا إلى أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على كافة المستويات.

وذلك من خلال رفع كفاءة المدارس الحكومية وتأهيل المعلمين في جميع المراحل التعليمية والتوسع في المدارس الخاصة ، منوها لأهمية التدريب المستمر على أحدث نظم التعليم بما يحقق الأهداف المرجوة من تطوير العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بوفد ممثلي شركة Joytech بديوان عام محافظة بورسعيد ، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، والدكتوره هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ولفيف من القيادات التعليميه وقادة الرأى.

وكشف عن إعداد خطة بالتعاون مع العديد من المؤسسات لتدريب المعلمين داخل مدارس بورسعيد على أعلى مستوى، وبما يتواكب مع متطلبات العصر، موجها ” تعليم بورسعيد ” باستمرار تقديم التدريبات وتبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية المختلفة في مصر وخارجها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الطلاب والمعلمين.

وأوضح المحافظ أنه تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية ، مطالبا أولياء الأمور بضرورة الوعي بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة في تطوير العملية التعليمية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وتشجيع الطلاب على الاعتماد على الذات، لتحقيق مستوى تعليمي أفضل لأبنائنا قادة المستقبل.