بورسعيد تدرس الاستثمار في أصول النصر للإسكان

أمانى العزازى ناقشت محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، مع شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال استغلال بعض الأراضى التابعة للشركة وإعادة استغلالها، فى إنشاء مشاريع تنموية طموحة فى مجالى الاستثمار السياحىى والتطوير العقارى والسكنى. وتملك شركة النصر مجموعة من المنشات وال

أمانى العزازى

ناقشت محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، مع شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال استغلال بعض الأراضى التابعة للشركة وإعادة استغلالها، فى إنشاء مشاريع تنموية طموحة فى مجالى الاستثمار السياحىى والتطوير العقارى والسكنى.

وتملك شركة النصر مجموعة من المنشات والأراضى غير المستغلة والتى تقع فى أماكن ومواقع متميزة ببورسعيد.

وقرر محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، تشكيل لجنة لبدء الإجراءات التنفيذية لتطوير فندق ناسيونالتى بميدان المعديات وأرض مصنع أدفينا، بالتنسيق مع مجلس أدارة شركة النصر.