«بورسعيد» تدرس إسناد جمع المحاصيل الزراعية لشركة متخصصة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعبد، أن المحافظة بصدد دراسة إسناد جمع المحاصيل الزراعية من المزارعين وتسويقها لشركة متخصصة ومسؤولة عن جمع المحاصيل الزراعية وتسويقها ، بما يضمن حماية المزارع من استغلال بعض الجمعيات.

الغضبان : إنشاء مضرب أرز بالمنطقة الصناعية بطاقة 100 ألف طن يوميا

ولفت الغضبان إلى أنه يجرى إنشاء مضرب أرز بالمنطقة الصناعية بطاقة 100 ألف طن اليوم ، فى إطار خطة المحافظة للتوسع فى إنتاج المحاصيل الزراعية وتوفير مخزون استراتيجى كاف من المحاصيل الغذائية الأساسية.







وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين ، عن زيادة المساحة المزروعة بالأرز من ٢٨ إلي ٣٢ الف فدان، وزراعة ٥٨٠٠ فدان أرز بمنطقة سهل الطينة ، وزيادة حوالى ٤ آلاف فدان عن العام الماضي، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بالقطاع الزراعي وزيادة مساحة الأراضي.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ بورسعيد موسم حصاد الأرز بمنطقة سهل الطينة، مؤكدا أن المحافظة تقدم كافة الدعم للمزارعين بما يحقق زيادة فى المساحة المزروعة عن السنوات الماضية ، ويتماشى مع خطط التنمية التى تستهدفها بورسعيد بشرق المحافظة.

وأوضح ” المحافظ ” أن منطقة سهل الطينة تشهد تعدداً كبيراً في الزراعات ، وتتميز بموقعها القريب من ميناء شرق بورسعيد ومنطقة الأنفاق والمنطقة الصناعية والمزارع السمكية، وتبعد دقائق من مشروع المدينة الذكية «سلام مصر».

ويبلغ إجمالي المساحة المزروعة بالأرز بمنطقة سهل الطينة ٥٨٠٠ فدان من إجمالي ٨ آلاف فدان مصرح بزراعتها، بينما بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالأرز علي مستوي المحافظة ٣٢ ألف فدان جنوب وغرب وشرق المحافظة ، ويوجد بمنطقة سهل الطينة ٤٠ حقلاً إرشادياً للمرة الأولي، تبلغ مساحة كل حقل فداناً واحداً، ويعطي الفدان إنتاجية من ٣ الي ٤ أطنان وتدعم محافظة بورسعيد كل المشروعات التي تحقق التعمير في المنطقة لدعم مخطط تطوير سيناء.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس كامل تويج مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد موسم حصاد الأزر بشرق بورسعيد ، والتقى المزارعين بشرق بورسعيد وعقد حوارا مفتوحا معهم للحديث بشأن أوضاعهم والتيسيرات المقدمة لهم من المحافظة ، وذلك بحضور عدد كبير من مزارعى شرق بورسعيد ، ومسؤولى مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد.

وأكد ” محافظ بورسعيد ” أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لمنع استغلال المزارعين وتلبية لمطالبهم ورغباتهم التى توفر لهم سبل الراحة ، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع ٣٠٠ طن من الأسمدة على المزارعين تحت إشراف مديرية الزراعة منعا لاستغلال المزارعين من قبل بعض الجمعيات المخالفة.

وأوضح ” المحافظ ” أنه تلبية لرغبات ومطالب المزارعين ، سيتم توزيع عقود تمليك موثقة مميكنة للمزارعين خلال احتفالية كبرى تقيمها المحافظة خلال الفترة القادمة بحضور رئيس هيئة التعمير ، وذلك استجابة لمطالبهم خلال اللقاءات السابقة مع محافظ بورسعيد.

ولفت اللواء عادل الغضبان ، خلال حديثه ، إلى أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد سوف تنتج ٤٠٠ طن يومى من الأسمدة سيتم استغلالها وتوزيعها بالشكل الأمثل على المزارعين ، مضيفا أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد الأكبر من نوعها فى مصر بتكلفة ٢٠ مليار جنيه بشرق بورسعيد.

وناشد مزارعى بورسعيد ، بالتصدى لمحاولات استغلال البعض ، ومواجهة الجمعيات التى تقوم باستغلالهم وعدم التعامل معها ، مؤكدا أن المحافظة تعد الداعم الأول للمزارعين وتوفر لهم كافة سببل الرعاية والحفاظ على حقوقهم ، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع العقوبات القانونية على الجمعيات المخالفة ، منعا لمحاولات استغلال المزارعين.