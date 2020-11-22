بنـــوك

بورسعيد تدخل ضمن 10 محافظات تحول رواتب موظفيها لـ«ميزة»

محافظ بورسعيد يوقع بروتوكولا مع بنك مصر لتحويل رواتب العاملين بالدولة للشبكة الذكية ميزة
أماني العزازي 8:31 م, الأحد, 22 نوفمبر 20 8:31 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، عن بدء تطبيق منظومة تحويل بطاقات رواتب العاملين إلى بطاقات الشبكه الوطنية ميزة ، بالتعاون مع بنك مصر، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وممثلي بنك مصر، وهشام الباني مدير عام الإدارة المالية بالمحافظة.

اقرأ أيضا  مجلة «International Finance Magazine» تعلن «بنك القاهرة» الأفضل في «المعاملات المصرفية الدولية»

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بسرعة تسليم جميع العاملين بالديوان العام والأحياء الكارت الجديد، وكذلك قيام مسئولي البنك بالتوضيح الكامل لأسلوب عمل الكارت، ومميزاته عند تسليم العاملين للكارت الجديد.

وتاتي محافظة بورسعيد ضمن المرحلة التجريبية الثانية التي تستهدف 10 محافظات، هي مطروح وبورسعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والأقصر والدقهلية وأسيوط والغربية والفيوم.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الجمعة 20-11-2020 في البنوك المصرية

والتي يتم من خلالها تحويل البطاقة الحكومية الإلكترونية إلى بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية.

وتتيح هذه البطاقات خدمات السحب النقدي من ماكينات ATM، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية POS، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني العزازي

ملف الكاتب أماني العزازي

اقرأ أيضاً

تعرف على أرقام شهادات «أمان المصريين» الفائزة بجوائز بنك مصر

الحسينى حسن 7:44 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

سعر الدولار يرتفع في ختام تعاملات اليوم الأحد 22-11-2020

الحسينى حسن 5:02 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

أسعار العملات أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الأحد 22-11-2020

الحسينى حسن 3:58 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

بنك الإمارات دبي يعلن عن أول الفائزين بحملة الإيداعات الكبرى

‫محمود الصباغ‬‎ 3:23 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

«تمويلي» تشارك في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020

‫محمود الصباغ‬‎ 3:18 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

مبادرة رواد النيل تشارك في معرض «Cairo ICT» عبر 3 فعاليات لدعم التحول الرقمي

الحسينى حسن 2:52 م, الأحد, 22 نوفمبر 20