بورسعيد تدخل ضمن 10 محافظات تحول رواتب موظفيها لـ«ميزة»

محافظ بورسعيد يوقع بروتوكولا مع بنك مصر لتحويل رواتب العاملين بالدولة للشبكة الذكية ميزة

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، عن بدء تطبيق منظومة تحويل بطاقات رواتب العاملين إلى بطاقات الشبكه الوطنية ميزة ، بالتعاون مع بنك مصر، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وممثلي بنك مصر، وهشام الباني مدير عام الإدارة المالية بالمحافظة.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بسرعة تسليم جميع العاملين بالديوان العام والأحياء الكارت الجديد، وكذلك قيام مسئولي البنك بالتوضيح الكامل لأسلوب عمل الكارت، ومميزاته عند تسليم العاملين للكارت الجديد.

وتاتي محافظة بورسعيد ضمن المرحلة التجريبية الثانية التي تستهدف 10 محافظات، هي مطروح وبورسعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والأقصر والدقهلية وأسيوط والغربية والفيوم.

والتي يتم من خلالها تحويل البطاقة الحكومية الإلكترونية إلى بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية.

وتتيح هذه البطاقات خدمات السحب النقدي من ماكينات ATM، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية POS، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.