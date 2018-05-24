بورسعيد تحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البلدي

بطاقة استيعابية 10 آلاف رأس ماشيةبورسعيد- أمانى العزازى تشهد محافظة بورسعيد تنفيذ وتطوير واحد من أكبر مشروعات الثروة الحيوانية في مصر من خلال محطة تسمين الماشية للمحافظة والتي تعد واحدة من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية بطاقة تبلغ 10 آلاف رأس من الماشية، وقد ح

بطاقة استيعابية 10 آلاف رأس ماشية









بورسعيد- أمانى العزازى

تشهد محافظة بورسعيد تنفيذ وتطوير واحد من أكبر مشروعات الثروة الحيوانية في مصر من خلال محطة تسمين الماشية للمحافظة والتي تعد واحدة من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية بطاقة تبلغ 10 آلاف رأس من الماشية، وقد حققت المحطة أعلي معدل في النمو بتربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وبعد أن حققت المحطة الهدف الرئيسي منها، وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة يجري الآن إعداد مشروع لتطوير المحطة وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى تحويلها لواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

ويرصد التقرير التالي موقف المحطة من خلال سير العمل بها وتصريحات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حول المشروع والخطوات المنتظرة لتطويره

وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع محطة التسمين ببورسعيد وتطويرها بعد نقلها إلي موقعها الجديد وإضافة التوسعات المطلوبة لها، كان أحد الأهداف الرئيسية التي تم العمل من أجلها خلال الفترة الماضية لتغطية جزء مهم من متطلبات المحافظة من اللحوم وبأسعار مناسبة وكان أهم خطوة في تطوير المحطة هو الانطلاق بها لتكون مركزًا ليس لخدمة بورسعيد فقط ولكن لخدمة باقي المحافظات.

وأضاف أننا نسير بخطى طيبة نحو تنمية الثروة الحيوانية،., وأن المحافظة تقدم كل التسهيلات للمشروع والدعم لتحقيق أهدافه بما يعود به من خير على المحافظة،

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن محطة تسمين الماشية مزودة بأحدث النظم الغذائية والصحية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتم تصميمها بطريقة نموذجية تساعد على سهولة تربية الماشية، بالإضافة لتوافر الخدمات اللوجستية بها حيث يوجد مجموعة من المجازر اليدوية والآلية، مما يوفر الوقت والجهد وسهولة النقل.

وأوضح الدكتور وليم جندي، مدير مشروع تربية الماشية ببورسعيد، أن المشروع نجح في توفير العديد من فرص العمل لعدد من الشباب في مختلف التخصصات، وتوفير فرص للعاملين بمهنة الجزارة، كما يؤدي الخدمة بتوفير عجول وخراف الأضاحي في المناسبات المختلفة.

يذكر أن المشروع يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر، والأخرى محطة (ب)، وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.