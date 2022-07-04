بورسعيد تحتفل غدا بحلول اليوبيل الذهبي للأكاديميه البحرية

تقيم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع بورسعيد برئاسة الدكتور عبد المنعم عبد الباري، الثلاثاء، احتفالية علمية ثقافية بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء الأكاديمية الأم.
ويشارك في الاحتفالية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة بورسعيد.
بروتوكول تعاون مع محافظ دمياط
ومن المقرر أن يشهد برنامج الاحتفال الثلاثاء بمقر الأكاديميه في بورسعيد توقيع بروتوكول تعاون بين الدكتور إسماعيل عبد الغفار والدكتورة الوزيرة منال عوض محافظ دمياط، حيث تم التنسيق لبروتوكول التعاون وتم الاتفاق على تنفيذ كافة البرامج التى تقوم بها الأكاديمية العربية فرع بورسعيد بمحافظة دمياط .