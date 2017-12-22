بورسعيد تحتفل بعيدها القومى بحضور محافظيها السابقين

أمانى العزازى يفتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عدة مشروعات صناعية والتنموية بالمحافظة، فى إطار احتفالاتها بأعياد النصر الموافقة 23 ديسمبر ذكرى النصر على العدوان الثلاثي عام 1956.ووضع محافظ بورسعيد صباح اليوم إكليلا من الزهور علي النصب التذكارى، يرافقه اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير ال



أمانى العزازى

يفتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عدة مشروعات صناعية والتنموية بالمحافظة، فى إطار احتفالاتها بأعياد النصر الموافقة 23 ديسمبر ذكرى النصر على العدوان الثلاثي عام 1956.

ووضع محافظ بورسعيد صباح اليوم إكليلا من الزهور علي النصب التذكارى، يرافقه اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير الأمن، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

ووجه المحافظ التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة المصرية وشعب مصر، خاصة أهالي المدينة الباسلة، بمناسبة العيد القومي لها، مؤكدًا أن أهل بورسعيد ورجال المقاومة الشعبية قدموا خلال حرب العدوان الثلاثي ملحمة من البطولات والتضحيات في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وعزته وكرامته، مشددا على أن كل قطرة دماء مصرية سالت على أرض بورسعيد هي بمثابة بطولة لصاحبها ولأجيال متتالية تعيش على أرض مصر ويجب أن تتفاخر بها، كما سجلتها كتب التاريخ.

كما أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، صلاة الجمعة، بالمسجد العباسي، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي في ذكري انتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة علي دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

وألقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة، بعنوان: “محاسبة النفس”، بحضور اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، واللواء أمجد عبد الفتاح، مدير الأمن، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورؤساء الأحياء، وأهالي المدينة الباسلة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد العباسي ببورسعيد ، وان محافظة بورسعيد لها تاريخ مشرف في الفداء والتضحية ونحن نذكر وسنظل نذكر وسيظل التاريخ يذكر ما كان لهذه المحافظة الباسلة ومن اهلها الابطال في العطاء والفدائية .