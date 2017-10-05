بورسعيد تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر وتفتتح 10 مصانع

أمانى العزازى‎وضع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد إكليلاً من الزهور، اليوم الخميس، على قبر الجندي المجهول الكائن بمقابر شارع 23 يوليو، ضمن الاحتفالات بذكري انتصار السادس من أكتوبر.وأعرب محافظ بورسعيد عن شعوره بالفخر في تلك اللحظة على ذلك الانتصار لأنه يذكره دوماً بتضحيات أبناء الوطن حباً

أمانى العزازى‎

وضع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد إكليلاً من الزهور، اليوم الخميس، على قبر الجندي المجهول الكائن بمقابر شارع 23 يوليو، ضمن الاحتفالات بذكري انتصار السادس من أكتوبر.

وأعرب محافظ بورسعيد عن شعوره بالفخر في تلك اللحظة على ذلك الانتصار لأنه يذكره دوماً بتضحيات أبناء الوطن حباً في وطنهم، داعيا الله أن يتغمد جميع شهداء مصر بالرحمة والمغفرة.

فيما يشهد المحافظ تشغيل 10 مصانع ضمن ٥٨ مصنعا اقامتها المحافظه لشباب الخريجين وذلك فى اطار احتفالات المحافظه باعياد اكتوبر.

فى حين تقيم حفل فنى كبير بالمركز الثقافى بالمحافظه.

وقد رافق محافظ بورسعيد كل من: اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير الأمن، وممثل الجيش الثاني الميداني، والدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، والمهندس كامل ابو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والامنية بالمحافظة.