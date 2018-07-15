بورسعيد تحتفل بتصدر المركز الثاني في نسب النجاح بالثانوية العامة

أمانى العزازي أعرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن سعادته وشعوره بالفخر لحصول المحافظة على المركز الثاني على مستوي الجمهورية في نسبة النجاح بالثانوية العامة بحصولها علي 84.5% من الناجحين لطلبة المحافظة. وأكد المحافظ أن هذه النسبة تؤكد نجاح خطة المحافظة التي اتبعتها منذ عامين

أمانى العزازي

أعرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن سعادته وشعوره بالفخر لحصول المحافظة على المركز الثاني على مستوي الجمهورية في نسبة النجاح بالثانوية العامة بحصولها علي 84.5% من الناجحين لطلبة المحافظة.

وأكد المحافظ أن هذه النسبة تؤكد نجاح خطة المحافظة التي اتبعتها منذ عامين في مواجهة الدروس الخصوصية ونجحت إلى حد كبير في هذا الأمر.

وقال: “قدمت الطالبة ندي حبيب الأولى علي الثانوية العامة شعبة الرياضيات علي مستوي الجمهورية أكبر دليل علي هذا الامر وجاء تفوقها من مدرسة حكومية هي مدرسة بورسعيد الثانوية بنات واعتمادها علي مجهودها الشخصي إلى جانب مجموعات التقوية بالمدرسة بعيدا عن الدروس الخصوية

وأوضح المحافظ أن المحافظة ستستمر قدما في خطتها لمواجهة الدروس الخصوصية بشكل أكبر من العام الماضي خاصة بعد تطبيق منظومة التعليم الجديدة والتي ستعيد العملية التعليمية إلي المدارس حيث لن يقتصر تقييم الطلاب علي المواد التعليمية فقط ولكن ستضاف درجات إلى المجموع للأنشطة والحضور والغياب

وأضاف “كما ستتحول المدارس إلى مؤسسات تربوية وتعليمية لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية المختلفة للمساهمة في بناء الإنسان المصري المكتمل الشخصية من كافة النواحي والأهم من ذلك هو الإنسان المنتمي المحب لوطنه”.

وأشار المحافظ إلى بدء انطلاق الدورات التدريبية لتأهيل معلمي المرحلة الابتدائية بكلية التربية

وأكد محافظ بورسعيد أن التسلح بالأخلاق أولا والعلم والعمل الجاد هذه الأركان الثلاثة هى الشعار التى سينطلق فى إطاره العام الدراسى القادم فى بورسعيد

وأضاف أن بورسعيد استبقت محافظات الجمهورية قبل عامين بتجربة رائدة بإغلاق مراكز الدرورس الخصوصية التي تسلب شخصية وعقل الطالب وتزعزع الثقة بنفسة كونة يعتمد علي التلقين بدلا من الفهم.

وأشار إلى أن النظام التعليمي الجديد سيجعل الطلاب أكثر حرصا على الانتظام بالمدرسة، وتشكيل السلوك والعادات الايجابية وحب التعاون وغرس روح الانتماء لديه.

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