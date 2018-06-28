بورسعيد تحتفل باليوم الكورى المصري

أمانى العزازي شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والسفير الكوري الجديد بالقاهرة "يون يوا تشول"، اليوم الخميس، فعاليات "اليوم الكوري المصري" بقصر ثقافة المحافظة.وتضمَّن الاحتفال تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض الكورية والمصرية، واستعراض مهارات لعبة التايكوندو، ومهارات الطه

أمانى العزازي





شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والسفير الكوري الجديد بالقاهرة “يون يوا تشول”، اليوم الخميس، فعاليات “اليوم الكوري المصري” بقصر ثقافة المحافظة.

وتضمَّن الاحتفال تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض الكورية والمصرية، واستعراض مهارات لعبة التايكوندو، ومهارات الطهي الكوري والأزياء والألعاب التقليدية، ومعرض صور، وعرض فني لفرقة التنورة، وعرض فني لفرقة الفنون الشعبية وفرقة عجمي.

من جانبه رحب المحافظ بزيارة السفير الكوري إلى بورسعيد، مؤكدًا أهمية التعاون في العديد من المجالات بين البلدين وأنه يرغب في وجود توءمة بين إحدى المدن الكورية ومحافظة بورسعيد في تبادل الخبرات، مُطلعًا السفير الكوري على مقومات المحافظة وعوامل الجذب الاقتصادية.

وأكد أن بورسعيد تفتح أبوابها للمستثمرين الكوريين للاستثمار بها، مقترحًا تدعيم التبادل الثقافي من خلال دعوة الفرق الشعبية ببورسعيد إلى كوريا والعكس، وتبادل الثقافات والخبرات بينهما.

والتقط المحافظ والسفير الكوري عددًا من الصور التذكارية مع المشاركين في اليوم، سواء من أعضاء القافلة الثقافية الكورية أو الفرق المصرية المشاركة.