بورسعيد تتصدر محافظات الجمهورية الأقل فى معدلات الزيادة السكانية

حصل المجلس القومي للسكان بمحافظة بورسعيد على المركز الأول كأقل معدل للزيادة السكانية على مستوى الجمهورية على مدار 5 سنوات.

وهنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، إيمان جاد رئيس القومي للسكان ، وذلك لحصولها على المركز الأول ،وأشاد المحافظ بجهود أعضاء المجلس القومي للسكان، وتأثيرهم المجتمعي.

وأوضح المحافظ أن إعادة بناء المواطن يعد الهدف الرئيسي للدولة المصرية والذي يتحقق من خلاله النمو والرخاء، مشيرا لأهمية وعي المواطن بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة والتعاون بين الجميع لتحقيق التنمية المستهدفة.

كما أكد محافظ بورسعيد على أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية مع المجلس القومي للسكان لتحقيق أهداف المجلس فى التوعية بمختلف القضايا المجتمعية.

أوضح أهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعى لمواجهة المشكلات والقضايا الرئيسية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يقوم به المجلس الإقليمى للسكان فى تطبيق حملات التوعية على أرض الواقع ، مؤكدا على استمرار تقديم الدعم للمجلس الإقليمي للسكان لتحقيق افضل النتائج في مختلف قضايا الوعي المجتمعي.

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان

المحافظ يترأس إجتماع المجلس القومي للسكان

كما ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمى للسكان بمحافظة بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، و إيمان جاد مدير عام المجلس القومي للسكان، ومديرى مديريات الصحة والأوقاف و هيئة الرعاية الصحية و التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة و الأزهر و الكنيسة و ثقافة بورسعيد، والقوى العاملة ، ومركز اعلام بورسعيد و المجلس القومي للمرأة و ممثلي الجمعيات الأهلية .

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود أعضاء المجلس الإقليمي للسكان، مشيرا إلي أن هناك تغييرا ملموسا في الشارع البورسعيدي نتيجة الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية المختلفة، مؤكدا أن الجميع يعمل لتحقيق التنمية والتوعية على كافة الأصعدة، منوها أن الدولة المصرية تشهد عصرا جديدا من المشروعات القومية العملاقة التي ترتقي بحياة المواطن في المقام الأول، ويجب أن يتم تطوير الإنسان وتوعيته بالشكل الأمثل، نحو جميع القضايا التي تمس حياته اليومية.

وخلال الاجتماع، استعرضت مدير المجلس الإقليمى للسكان، نتائج توصيات الجلسة السابقة ، كما تم استعراض نتائج تنفيذ خطط المجلس في مجال المبادرات و المؤتمرات والحملات التوعوية المختلفة مع جميع الجهات الأعضاء في المجلس، و مدى تحقيق أهداف المجلس فيما يتعلق بالقضايا السكانية، و أعمال التوعية وتغيير سلوكيات المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجًا.

وذلك بالتنسيق مع رواد العمل التطوعى والجهات المعنية المختلفة للقيام بحملات مواجهة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى دور المجلس فى التوعية الأخلاقية ومناقشة القضايا والمشكلات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها مع المواطنين.

ومن ناحيته أكد المحافظ أن إعادة بناء المواطن يعد الهدف الرئيسي للدولة المصرية والذي يتحقق من خلاله النمو والرخاء، مشيرا لأهمية وعي المواطن بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة والتعاون بين الجميع لتحقيق التنمية المستهدفة، كما ناقش محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية جهود التعاون مع المجلس القومي للسكان لتحقيق أهداف المجلس فى التوعية بمختلف القضايا المجتمعية.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعى لمواجهة المشكلات والقضايا الرئيسية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يقوم به المجلس الإقليمى للسكان فى تطبيق حملات التوعية على أرض الواقع ، مؤكدا على استمرار تقديم الدعم للمجلس الإقليمي للسكان لتحقيق افضل النتائج في مختلف قضايا الوعي المجتمعي.