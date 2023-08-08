بورسعيد تتصدر المحافظات المصرية فى مؤشر البيئة الموازية

حصلت محافظة بورسعيد على المركز الأول في مؤشر البيئة الموازية، والمركز الثاني في نتائج المؤشر العام، بناءً على تقرير مؤشر تنافسية المحافظات المصرية، الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما استعرض محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان ملامح الخطة الاستثمارية للعام 2023- 2024 باستثمارات تبلغ 444.109 مليون جنيه، وذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة التى عُقدت صباح اليوم.

وفي بداية فعاليات الجلسة، تطرّق محافظ بورسعيد للحديث عن آخِر المستجدّات في عدد من الملفات التي تهم المواطن البورسعيدي، ومنها إنشاء إستاد النادي المصري،

حيث أكد محافظ بورسعيد أن العمل يجري على قدم و ساق، لافتًا إلى أن محافظة بورسعيد دعمت إنشاء النادي بحوالي 260 مليون جنيه، مطمنئًا أهالي بورسعيد بأن هناك دعمًا ماليًّا وفنيًّا مستمرًّا للنادي،

كما وجه المحافظ الشكر لمجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي؛ على جهودهم المتواصلة في تحقيق النجاحات بالنادي المصري.

وأكد محافظ بورسعيد أن القيادة السياسية أوْلت المحافظة اهتمامًا غير مسبوق، وحظيت بإنجاز مشروعات قومية في وقت قياسي، انعكست على مستوى معيشة المواطن ببورسعيد، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على جعل بورسعيد قاطرة التنمية.

كما توجّه محافظ بورسعيد بالشكر للسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة بورسعيد، مؤكدًا أن هناك تواصلًا وتكاملًا مستمرًّا معهم بما يحقق مصلحة المواطن في المقام الأول،

كما وجّه المحافظ الشكر للأجهزة التنفيذية والمعنية ببورسعيد؛ على دورهم الكبير في إقامة المشروعات الخِدمية والتنموية ببورسعيد.

وخلال فعاليات الجلسة، استعرض محافظ بورسعيد توجيهات تخفيض الطاقة، والإجراءات المتبَعة في هذا الشأن، في ظل توجيهات رئيس الوزراء بالبدء الفعلي في تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، بداية من شهر أغسطس الحالي،

وصدَّق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء عادل الغضبان، على كتاب مديرية الإسكان والمرافق بشأن تقنين الوحدات الإدارية المملوكة للمحافظة.

كما استعرض المجلس التنفيذي عرضًا حول تحديث منظومة بدل المنطقة الحرة، والقرارات المستجدّة بشأن زيادة بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات، وإصدار كارت ميزا يستخدم في جميع المدفوعات الحكومية،

فضلًا عن زيادة أعداد الجهات المستحقة لبدل المنطقة الحرة لتصبح 58 جهة، في إطار تعظيم الاستفادة من بدل المنطقة الحرة، وضمان وصولها لمستحقيها.

وشملت فعاليات الجلسة استعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/ 2022، والموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023، و عرض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024، وكذا عرض مؤشر تنافسية المحافظات المصرية.

وصدَّق المجلس التنفيذي على إطلاق اسم النائب السابق المرحوم حسن عمار عضو مجلس الشعب والشورى على الشارع الفاصل بين إستاد النادي المصري وكلية التربية النوعية؛ تقديرًا لجهوده خلال العمل النيابي،

وصدَّق المجلس على تخصيص مقر جمعية التنمية الحضرية سابقًا، الكائنة بمنطقة السلام لجمعية حياة للخدمات الاجتماعية، وتم التصديق على تخصيص جزء من مقر جمعية التنمية الحضرية أيضًا لإقامة دار إيواء للمشردات من السيدات.

واختتمت فعاليات الجلسة بالتصديق على تخصيص مقر الجمعية النوبية (سابقًا) بنطاق حي الضواحي، والمغلقة لأكثر من عام لمؤسسة مشكاة نور الثقافية، والخيرية لممارسة أنشطة المؤسسة

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،

والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء إبراهيم حمدي مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد عبد الجواد والمستشار العسكري لمحافظة بورسعيد،

والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والإدارات بمحافظة بورسعيد.