بورسعيد تتسلم 2 طن لحوم صكوك أضاحي للأسر الأولى بالرعاية

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، تسلم المحافظة الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي بواقع 2 طن سيجرى توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا وذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف وذلك بحضور الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف، ومسئولي مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد على ضرورة التأكد من وصول تلك اللحوم، للفئات المستحقة والمستهدفة والأسر الأكثر احتياجا.

وأوضح المحافظ أنه سيتم توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة ومديرية الأوقاف والتضامن الاجتماعى.

يذكر أن عملية التوزيع تتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي من خلال قاعدة بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لديها ضمانا لمزيد من الشفافية ووصولها للمستحقين من خلال البيانات المسجلة لدى التضامن الاجتماعي.