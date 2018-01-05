بورسعيد تتحمل نصف تكلفة تدريب الشباب بأكاديمية العلوم

المتدربون التحقوا من خلال الموقع الرسمي للمحافظة.. والبكل يطالب بقاعدة معلوماتية للوظائف المتاحة بورسعيد- أمانى العزازى أكد الدكتور عصام البكل، رئيس مجمع خدمة الصناعة، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بدء الدورات التدريبية لشباب الخريجين من أبناء محافظة بورس

المتدربون التحقوا من خلال الموقع الرسمي للمحافظة.. والبكل يطالب بقاعدة معلوماتية للوظائف المتاحة





بورسعيد- أمانى العزازى

أكد الدكتور عصام البكل، رئيس مجمع خدمة الصناعة، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بدء الدورات التدريبية لشباب الخريجين من أبناء محافظة بورسعيد؛ بهدف تأهيلهم لسوق العمل تلبية لاحتياجات المشروعات المقرر افتتاحها بالمنطقة العامة الاقتصادية لقناة السويس.

وطالب البكل محافظ بورسعيد بإعداد حصر شامل للوظائف المتاحة واشتراطات القبول بها من خلال قاعدة معلوماتية والإعلان عنها بشكل رسمي، لافتًا إلى أن التدريب من أجل التشغيل يجب أن يتم على أساس واضح ووفق خطة ممنهجة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

ومن المقرر أن يستمر التدريب بمقر الأكاديمية ببورسعيد، تحت رعاية الدكتور محمد على، مدير الفرع، لمدة تتجاوز شهرًا لعدد 1200 متدرب تم تقسيمهم إلى مجموعات وفقًا لتخصصاتهم، ويتم تدريبهم عمليًّا بمقر معهد تدريب الموانئ بالإسكندرية.

وأكدت الدكتورة سامية شاكر، مدير مجمع الصناعهة ببورسعيد، أن التدريب يأتي في إطار الدور المجتمعى للأكاديمية العربية، حيث وافق الدكتور إسماعل عبد الغفار على تخفيض رسوم الدورات للشباب بنسبة 50%، وتتحمل المحافظة تكاليف البرنامج التدريبي حيث يصل سعر دورة السلامة والصحة المهنية خارج البرنامج التدريبي إلى 1800 جنيه. وتمنح الأكاديمية في نهاية البرنامج شهادات معتمدة وموثقة للعمل بمختلف الشركات والمصانع والمؤسسات.

من ناحية أخرى قالت مروة عبد الرازق، بكالوريوس علوم، “إحدى المتدربات بالبرنامج التأهيلى”، إن الالتحاق بالبرنامج التدريبي فرصة للشباب الباحث عن عمل جيد، حيث تتكلف هذه الدورات مبالغ باهظة في مراكز تدريب غير معتمدة، في حين أتاحتها المحافظة للشباب بالمجان وبشهادة اجتياز معتمدة من أكاديمية النقل البحرى.

فيما أشادت هند التلبانى، متدربة، بطريقة وأسلوب التقدم للدورات عن طريق موقع المحافظة الرسمي على الإنترنت ودون وساطة وبتوجه الدولة للعناية بالشباب وتأهيلهم لسوق العمل، كما أشادت بجودة المادة العلمية المقدمة طبقًا للمعايير العالمية ودقة التنظيم.

وقال محمود السيد عبد الغنى، بكالوريوس خدمة اجتماعية، إن ربط التدريب بالتشغيل يعتبر توجهًا جيدًا لتحفيز الشباب ومنحه بارقة أمل جديدة في إمكانية الحصول على فرصة عمل.

وأشار أحمد الجرايحى ومحمد تيسير، من خريجى المدرسة الفنية البترولية ببورسعيد، إلى أن المحافظ اللواء عادل الغضبان أصدر قراره بتعيين أوائل خريجى الدفعة في شركات الغاز والبترول بغرب بورسعيد، ولأن الحظ لم يحالفهم تقدموا عن طريق موقع المحافظة للالتحاق بالبرنامج التدريبي بحثًا عن فرصة عمل جيدة.

وطالبت هند التلباني المحافظ بمنح المتدربين الأولوية في التقدم لفرص العمل التي سيتم الإعلان عنها، كما حدث مع زملائها من خريجى كليات الهندسة الذين تقدموا لوظائف شركات البترول عن طريق الموقع الرسمي للمحافظة، وقام المحافظ بإيفادهم لإجراء الاختبارات الشخصية بمقر وزارة البترول بدءًا من غد السبت.