بورسعيد تبدأ مشروع تنظيم عبور الشاحنات المترددة على الميناء الغربي

بدأت محافظة بورسعيد إجراءات ربط ميناء بورسعيد بالساحة الخارجية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات بهدف تسهيل حركة المرور بشارع عزمي،أحد المحاور الإستيراتيجيه لحركة مرور الشاحنات

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن خطة تطوير شارع عزمي تتضمن تطبيق مجموعه من المعايير أهمها عدد الحاويات التي تمر من خلال الشارع و مراعاة تصميم حارات انتظار النقل الثقيل و الملاكي و إقامة مواقف للسيارات والربط بين كوبري عزمي وكوبري الشاحنات وتحقيق الربط المباشر بما يتناسب مع عدد السيارات ويحقق السيولة المرورية.

واستعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء، مستجدات العمل في خطة تطوير ورفع كفاءة شارع عزمي ، في إطار خطة التطوير الموسعة لمنظومة الطرق والنقل. ببورسعيد ، بما يحقق السيولة المرورية ويقضي على مشكلات التكدس المروري في عدد من المناطق.

،بحضور اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والربان طارق شاهين المدير التنفيذي و العضو المنتدب لشركة بورسعيد لتداول الحاويات، و هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد و ممثلي مديرية الطرق و الهيئة العامة للطرق و مستشاري المحافظة .

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واستعرض المحافظ التعديلات اللازمة لتنفيذ مشروع متكامل في أقل مدة زمنية ، ووجه كافة الجهات بالتنسيق الكامل فيما بينها، مشددا على إنهاء كافة التنسيقات اللازمة وعرضها ليتم البدء في المشروع ، مؤكدا على أهمية الدقة في العمل وتنفيذ طريق يليق بالتنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، ويساهم في التيسير على المواطنين في المقام الأول.

وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير شارع عزمي يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، الناتجة عن خروج عدد كبير من الحاويات من ميناء غرب بورسعيد، فضلا عن حل مشكلات الازدحام الناتجة عن حركة العاملين بهذه المناطق