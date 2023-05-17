بورسعيد تبدأ سداد متأخرات «الأولى بالرعاية» في الصحة والمسكن

اعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن بدء تحويل مبلغ 334 ألف و 788 جنيها للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل كإعانة لعدد 37 أسرة من الحالات الأكثر احتياجا ، كما تم تحويل مبلغ 909 ألف و500 جنيها لسداد متأخرات ايجار المساكن الحكومية كإعانة لعدد 154 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بحي الضواحي، كما تم أيضا تحويل مبلغ 63 ألفًا و790 جنيها لسداد متاخرات إيجار للمساكن الحكومية كإعانة لعدد 28 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بحي الزهور.

وذلك في إطار خطة المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين من الاسر الاكثر احتياجا، تماشيا مع جهود الدولة المصرية في دعم الأسر الأكثر احتياجا، و مساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وكان محافظ بورسعيد قد وجه بتشكيل لجان لبحث الحالات الأكثر احتياجا لسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل ومتأخرات الإيجارات الخاصة بهم برئاسة إدارة الحوكمة بالمحافظة وعضوية الجهاز التنفيذي و حي الضواحي وحي الزهور، والشئون القانونية والعلاقات العامة ومشكاة نور والتأمين الصحي الشامل والإسكان كلا في اختصاصه.

وأعلن محافظ بورسعيد أن محافظة بورسعيد قامت بتحمل المبالغ الخاصة بسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل من خلال الجهاز التنفيذي، للحالات المستحقة التي قد تم بحثها من قبل اللجنة، فضلا عن سداد متأخرات الإيجارات للأسر المستحقة في المناطق الأكثر احتياجا خاصة في أحياء الزهور والضواحي.

وكان المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، قد أشاد بقرار محافظ بورسعيد بتحمل الجهاز التنفيذي للمحافظة للمبالغ الخاصة بسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل للحالات المستحقة فضلاً عن سداد متأخرات الإيجارات للأسر المستحقة في المناطق الأكثر احتياجاً خاصة في أحياء الزهور والضواحي معلناً اتفاقه التام مع تأكيد اللواء عادل الغضبان أن ذلك يأتي تماشيا مع جهود الدولة المصرية في دعم الأسر الأكثر احتياجاً ومساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

ووصف ” المير ” فى بيان له أصدره اليوم هذا الاتجاه من اللواء عادل الغضبان بأنه دليل قاطع على حرصه باعتباره المسئول الأول داخل محافظة بور سعيد فى توفير الرعاية الصحية الشاملة لمواطني بور سعيد مطالباً جميع المحافظين على مستوى الجمهورية تطبيق هذا النهج الذى يتم فى بور سعيد خاصة أن هذا الامر يتمشى مع الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية

وأشاد المهندس حسن المير بفكر محافظ بور سعيد خاصة فيما يتعلق بتشكيل لجنة برئاسة إدارة الحوكمة بالمحافظة وعضوية الجهاز التنفيذي وحي الضواحي وحي الزهور، والشئون القانونية والعلاقات العامة والتأمين الصحي الشامل والتربية والتعليم والإسكان كلا في اختصاصه وذلك لبحث الحالات المستحقة والأسر الأكثر احتياجا، وإعداد كشوفات خاصة بهم معلناً اتفاقه التام مع تشديد اللواء عادل الغضبان على أهمية الدقة في أعمال بحث المواطنين المستحقيين للدعم، والتنسيق بين كافة أعضاء اللجنة للقيام بحصر وبحث الحالات و بيان حالتهم سواء كانت حالات مرضية وذوي إعاقة أو سيدات أرامل و معيلات وغيرهم من الأكثر احتياجا.

ووصف المهندس حسن المير هذا الفكر بأنه تفكير من خارج الصندوق ويضمن وضع قاعدة بيانات حقيقية لمستحقى الدعم داخل محافظة بور سعيد مطالباً أيضاً من جميع المحافظين تطبيق هذا النهج داخل محافظاتهم حتى يتم تحديد الفئات المستحقة للدعم على مستوى الجمهورية.

وأكد أنه ومنذ عقود طويلة ونحن نطالب بتحديد الفئات المستحقة للدعم لضمان وصول الدعم لمن يستحقونه فعلاً ولكن دون جدوى مشيراً الى أن تطبيق فكر اللواء عادل الغضبان على مستوى الجمهورية يضمن الحصر الحقيقى لجميع المواطنين المستحقين للدعم وهذا سوف يوفر مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة.