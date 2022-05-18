بورسعيد تبدأ خطوات تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر السياحي

بدأت محافظة بورسعيد اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع ممشى أهل مصر المعروف بالممشى السياحي.

ونجحت جهود نواب بورسعيد فى التنسيق بين المحافظة وأصحاب 28 محلا من منتفعي محلات الممشى السياحي المزمع تطويره حاليا.

وقرر اللواء عادل الغضبان تحرير عقود جديدة لأصحاب محال الممشى السياحي الذي تنتهى عقودهم عام 2050 بعد أن أخلت المحافظة المحلات التى انتهت مدة انتفاعها طبقا للقانون.

وتم تخصيص محال بديلة في بداية شارع فلسطين “بداية الممشى” حتى شارع السنترال الدولي لأصحاب المحال التي لم تنته عقودها؛ تمهيدا لبدء تطوير المنطقة التى تتضمن سور ديليسبس وساحة مصر وأرض المتحف القومي المزمع إعادة بنائه.

لقاء محافظ بورسعيد بأصحاب محلات الممشي السياحي

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن برئاسة عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب والنائب عصام حنفي مستشار المحافظ للمشروعات

وأكد محافظ بورسعيد حرصه على تلبية مطالب المنتفعين

وأضاف أن التعاون الكبير الذي أظهر أصحاب المحلات رغبة منهم في تطوير المنطقة كان له العامل الأكبر في حل المشكلة بعد أن تم تخصيص محال بديلة لمن يمتلكون عقودا حتي عام 2050 بنفس المدة ، في بداية شارع فلسطين “بداية الممشى السياحي” ، بالتنسيق مع الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن للتوصل لنتائج مرضية لأصحاب المحال.

ومن جانبهم، وجه أصحاب المحال الشكر لمحافظ بورسعيد للاستجابة لمطلبهم وحرصه على التطوير المستمر وإعاده بورسعيد لمكانتها الرائدة سياحيا موكدين بان محافظ بورسعيد ضرب اروع الأمثلة في الوفاء بالوعد منذ بداية الموضوع وحرصة علي احترام القانون

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن أعمال التطوير الذي سيشهدة الشارع يستهدف إعادة الوجه التاريخي لمحافظة بورسعيد بشكل حضاري مميز، يتناسب مع الموقع الجغرافي ويعمل على تسويق المنطقة سياحيا

وأكد أن التطوير يحرص على الطابع الجمالي والطابع التاريخي الذي تتميز به محافظة بورسعيد، لافتا إلى أنه سيتم تصميم شارع بمثابة ممشى سياحي على أعلى مستوى يحقق الاستمتاع بمقومات المنطقة.

ونوه إلى أهمية أن يمثل الشارع السياحي تحفة حضارية ويجمع المعالم الفنية والتراثية والترفيهية والسياحية.وشهدت بورسعيد الشهر الماضي زيارة وزير السياحه ورئيس هيئة قناة السويس لمعاينة أرض المشروع وموقع المتحف القومي وساحة مصر الظهير السياحى للمنطقة، ذلك تمهيدا لتطوير المنطقة التى تعد مدخلا لبورسعيد واجهة للمحافظة أمام العالم والسفن العابره لقناة السويس على المدخل الشمالى لمصروتعد بورسعيد أولى المحافظات التى يتم بها تنفيذ مشروع ممشي أهل مصر بعد تنفيذه بالقاهرة ومن المقرر تعميمه بمختلف محافظات الجمهورية.