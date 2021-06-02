بورسعيد تبدأ تفعيل قرار تخريد سيارات المنطقه الحرة

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، بدء تخريد أول 5 سيارات ضمن مبادرة تخريد السيارات التي مر عليها 20 عامًا، وذلك بجراج حي المناخ المخصص للعمل بالمنظومة الجديدة.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن بورسعيد تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى في تطبيق المنظومة، وأن المحافظة خصصت مكانا لاستيعاب وتجميع السيارات المتهالكة وتخريدها في المكان المخصص لها بجراج حي المناخ، وذلك في إطار الأعمال التنموية التي تشهدها بورسعيد، للحفاظ على المستوى الحضاري للمحافظة.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على إعفاء السيارات المفرج عنها برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد موديلات سنة 1976 حتى سنة 2009، إعفاءً جزئيًا من الضرائب الجمركية، والبالغ عددها حوالي 30 ألف سيارة، على أن يلتزم أصحاب السيارات التي ستتمتع بالإعفاء الجمركي المشار إليه بالاشتراك في مبادرة الرئيس، لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.