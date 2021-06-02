لايف

بورسعيد تبدأ تفعيل قرار تخريد سيارات المنطقه الحرة

البالغ عددها حوالي 30 ألف سيارة
أماني العزازي 1:17 م, الأربعاء, 2 يونيو 21 1:17 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، بدء تخريد أول 5 سيارات ضمن مبادرة تخريد السيارات التي مر عليها 20 عامًا، وذلك بجراج حي المناخ المخصص للعمل بالمنظومة الجديدة.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن بورسعيد تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى في تطبيق المنظومة، وأن المحافظة خصصت مكانا لاستيعاب وتجميع السيارات المتهالكة وتخريدها في المكان المخصص لها بجراج حي المناخ، وذلك في إطار الأعمال التنموية التي تشهدها بورسعيد، للحفاظ على المستوى الحضاري للمحافظة.

اقرأ أيضا  القافلة الثالثة لـ«صندوق تحيا مصر» تصل غزة (صور)

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على إعفاء السيارات المفرج عنها برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد موديلات سنة 1976 حتى سنة 2009، إعفاءً جزئيًا من الضرائب الجمركية، والبالغ عددها حوالي 30 ألف سيارة، على أن يلتزم أصحاب السيارات التي ستتمتع بالإعفاء الجمركي المشار إليه بالاشتراك في مبادرة الرئيس، لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

اقرأ أيضا  «الوزراء»: مصر تحافظ على ريادتها في مؤشر مواقع الخدمات العالمية 2021 بالمركز 15
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني العزازي

ملف الكاتب أماني العزازي

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 2-6-2021 فى مصر

عصام عميرة 9:15 ص, الأربعاء, 2 يونيو 21

السيطرة على حريق محدود بعقار في عابدين.. والسبب: «ترك فحم مشتعل سهوًا»

أماني عوض 1:54 ص, الأربعاء, 2 يونيو 21

القبض على متهمين بالتنمر والاعتداء على معاق ذهنيًا في الشرقية

أماني عوض 1:33 ص, الأربعاء, 2 يونيو 21

«الصحة العالمية» تصدق على لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا

أيمن عزام 1:19 ص, الأربعاء, 2 يونيو 21

التراجع مستمر لما قبل الألف.. الصحة: 956 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة

المال - خاص 12:46 ص, الأربعاء, 2 يونيو 21

حالة الطقس اليوم الأربعاء 2-6-2021 في مصر..انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

دعاء محمود 12:02 ص, الأربعاء, 2 يونيو 21