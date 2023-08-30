بورسعيد تبدأ تطوير منطقة قناة الاتصال وطريق الشاحنات

تشهد منطقة قناة الاتصال ومنفذ الشاحنات ومنطقة كوبري النصر العائم أعمال تطوير ورصف تستهدف تيسيير حركة العبور من وإلى المحاور الرئيسية، بمنطقة جنوب بورسعيد ، وتتضمن تلك الأعمال تطوير شارع عزمي وتطوير وإنشاء ورصف طريق بحري وقبلي قناة الاتصال، والوصلة من كوبري النصر العائم حتى تقاطع شارع عزمي مع طريق الشاحنات، تحت إشراف منطقة تعمير بورسعيد ومديرية الطرق والنقل .

واستعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء، نسب ومعدلات العمل التي شهدها الطريق حتى الآن، كما تفقد أعمال تطوير منطقة منفذ الشاحنات، وكوبري قناة الاتصال، موجها بتكثيف معدلات العمل نظرا لأهمية هذه المناطق الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات، وتحقيقا للمظهر الحضاري لمدخل بورسعيد الجنوبي.

كما وجه محافظ بورسعيد، ببدء تطوير المحال والكافتيريات بالمنطقة لخدمة سائقي الشاحنات، والالتزام بالمخطط التفصيلي للمشروع بما يحقق السيولة المرورية في حركة سيارات النقل الثقيل والملاكي.

وأكد أن بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات، موضحا أن مشروعات رفع كفاءة الطرق والميادين ببورسعيد تسير بالتوازي مع إنشاء مشروعات قومية في كافة المجالات، بما يحدث طفرة في مجمل الخدمات المقدمة بالمحافظة، مشددا على الإسراع في معدلات العمل للانتهاء من المشروع في أقرب وقت.