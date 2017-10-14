بورسعيد تبدأ تطبيق التجربة الأروبية فى جمع القمامة

أمانى العزازى:قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد تطبيق أحدث التجارب الأروبية فى جمع القمامة بالمحافظة، وذلك فى إطار خفض تكلفة الجمع التقليدى، البالغة ٤،٥ مليون جنيه شهريا.تعتمد المنظومة على وضع أنبوب معدني على شكل متوازي مستطيلات، بطول العمارة من الخارج، به "فتحة" مطلة على كل دور يتم من خلال

أمانى العزازى:



قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد تطبيق أحدث التجارب الأروبية فى جمع القمامة بالمحافظة، وذلك فى إطار خفض تكلفة الجمع التقليدى، البالغة ٤،٥ مليون جنيه شهريا.

تعتمد المنظومة على وضع أنبوب معدني على شكل متوازي مستطيلات، بطول العمارة من الخارج، به “فتحة” مطلة على كل دور يتم من خلالها إلقاء القمامة في الأنبوب لتسقط إلى داخل حاوية لجمع القمامة بالأسفل.

وأوضح أن المرحلة الأولى ستتضمن إنشاء أنابيب بأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، وقد تم الانتهاء فعليا من إنشاء 3 منها، وتجرى التجارب العملية للوقوف على كفاءة التطبيق.



وقال إن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بملف النظافة، وذلك بزيادة عدد الشركات المتخصصه فى جمعها، ووصلت إلى ٣٤ شركة، وتم الدفع بمعدات جديدة خلال الفترة الماضية للارتقاء بمستوي نظافة شوارع وطرقات المدينة.