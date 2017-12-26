بورسعيد تبدأ أولى خطوات تفعيل قانون التأمين الصحي الجديد

بورسعيد/ أمانى العزازى ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد علي تخصيص 6 قطع أراضي لإنشاء مراكز طبية بالمناطق المحتاجة ذات الكثافة السكانية العالية وذلك فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل. وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 1000 ممرضة

بورسعيد/ أمانى العزازى

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد علي تخصيص 6 قطع أراضي لإنشاء مراكز طبية بالمناطق المحتاجة ذات الكثافة السكانية العالية وذلك فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل.



وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 1000 ممرضة سيعملون ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة.

وأشار المحافظ، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، إلى أنه سيتم إنشاء وحدة صحية بالمنطقة الواقعة بين مشروع ال3000 جنية ومشروع 9000 جنيه بجوار كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد

وأضاف سيتم إنشاء وحدة صحية في الحي الإماراتي، بالإضافة إلي وحدة صحية علي أعلى مستوي يتم تجهيزها من خلال شركة “ايني” بمنطقة الجرابعة بغرب بورسعيد، وأماكن أخري جاهزة يتم استخدمها في الجمعيات

وأوضح أن الوحدات الصحية ستعمل علي مدار 24 ساعة، وكل وحدة ستخدم 20 ألف مواطن وستقوم بدورها علي الوجه الأكمل.