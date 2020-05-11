بورسعيد تبحث إقامة ثاني محطة لتموين السيارات بالكهرباء

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا مع المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة غاز تك ومسئولي شركة مصر للبترول، وذلك لإقامة ثاني محطة تموين متكاملة بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد بأنه سيتم إقامة محطة تموين متكاملة بنهاية شارع البترول أمام ميناء بورسعيد البري، وذلك بشكل حضاري، نظرا لوقوعها بمدخل بورسعيد من ناحية محور ٣٠ يونيو.

وأضاف أن المحطة الجديدة ستعمل بالغاز الطبيعى والوقود السائل، وشحن السيارات بالكهرباء، وعلى مستوى متميز من الخدمات بعد نجاح المحطة الأولى التي تم افتتاحها منذ عدة أشهر، والتي أقيمت بالتعاون مع شركة ايني الإيطالية في إطار المشاركة المجتمعية للشركة.

وأضاف أنه سيجري تطوير ورفع كفاءة إحدى المحطات الأخرى بالتعاون مع شركة غاز تك ومصر للبترول وتحويلها إلى محطة تموين متكاملة.