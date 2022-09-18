«بورد كونسلتينج»: 244 مليار جنيه إجمالي المبيعات العقارية خلال 2021

أصدرت شركة “ذا بورد كونسلتينج” تقريراً بعنوان “موسم الساحل الشمالي خلال عام 2022″، لتسليط الضوء على القيم البيعية للشركات العقارية خلال عام 2022 والمقارنة مع العام الماضي، مع إلقاء نظرة عامة على وضع السوق العقارية خلال 2021.

وكشف التقرير أن إجمالي المبيعات العقارية لشركات التطوير العقاري بلغت نحو 244 مليار جنيه في السوق المصرية خلال 2021، لتسجل نسبة نمو قدرها 50% مقارنة بعام 2020.

ووفقاً للتقرير، توزعت المبيعات الإجمالية لعام 2021 على 3 واجهات رئيسية في السوق المصرية، وهي شرق القاهرة والساحل الشمالي، وغرب القاهرة.

واستحوذت منطقة شرق القاهرة على معظم مبيعات تلك الفترة، إذ سيطرت على نسبة 49%، وسجلت قيمة بيعية قدرها 119 مليار جنيه خلال 2021.

وسجل إجمالي المبيعات بمنطقة الساحل الشمالي حوالي 56 مليار جنيه ، لتستحوذ على نسبة 23% من المبيعات الكلية خلال 2021، وسيطرت مدينتي الجونة ومكادي هايتس على نسبة 2% من إجمالي المبيعات بالساحل الشمالي، لتسجل قيمة 5 مليار جنيه، وذهبت نسبة 3% لمدينة العين السخنة، لتبلغ قيمة المبيعات بها نحو 8 مليار جنيه، وتم تحقيق مبيعات بقيمة 5 مليار جنيه من محافظة الإسكندرية، بحسب التقرير.

وبلغت قيمة المبيعات بمنطقة غرب القاهرة نحو 51 مليار جنيه خلال 2021، أي ساهمت بنحو 21% من إجمالي المبيعات المحققة في العام الماضي.

وتعمل شركة “ذا بورد كونسلتينج” في مجال الاستشارات والأبحاث، وتشرف على خطط التطوير للعديد من الكيانات المتنوعة، وتتواجد في السوق المصري منذ 4 سنوات.

وخلال فعاليات مؤتمر سيتي سكيب في يومه الثاني، أوضح أحمد ذكي العضو المنتدب للشركة الإتجاهات والبيانات الخاصة بالوجهات الساحلية الأكثر مبيعاً في مصر بعد انتهاء موسم الصيف، مشيراً إلى أنه يوجد حوالي 28 مطور يعملون في منطقة الساحل الشمالي، وتخطت مبيعاتهم قيمة الـ 70 مليار جنيه خلال صيف 2022.

وتابع أحمد ذكي، أن شركة إعمار مصر للتنمية جاءت على رأس القائمة من حيث المبيعات المحققة، إذ بلغت قيمتها نحو 16 مليار جنيه، وتلتها شركة نيو جيزة بقيمة 7 مليارات جنيه، بالساحل الشمالي خلال 2022.