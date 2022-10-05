« بورد كونسلتنج»: 71 مليار جنيه مبيعات مطورى الساحل الشمالى فى صيف 2022

كشف تقرير بحثى صادر عن شركة ذا بورد كونسلتنج للاستشارات العقارية عن تحقيق مشروعات الساحل الشمالى مبيعات بقيمة تفوق 71 مليار جنيه خلال فصل الصيف والذى انتهى فى أغسطس الماضى، بنسبة نمو سنوى بلغت %27 عن المحقق فى 2021.

وتنوع أداء المطورين ما بين زيادة فى المبيعات، والتى استندت لإطلاق مراحل سكنية جديدة، أو تمرير ارتفاعات فى الأسعار، وأخرى عانت من تراجع المبيعات بسبب عدم طرح عدد كبير من الوحدات والتركيز على الإنشاء.

واعتمدت الشركة، فى إعداد تقريرها، على البيانات الصادرة عن منصة «داتا دوت أيه آى»، والتى تجمع بين بيانات المستهلك وتقديرات السوق، مستندة بصفة أساسية على الذكاء الاصطناعى.

واطلعت «المال» على كل بنود التقرير الذى أصدرته شركة «ذا بورد كونسيلتنج» والتى تملك خبرات تفوق 4 سنوات بالعمل فى مجال الاستشارات التجارية، وتتعاون مع مختلف الكيانات العقارية، وتشرف على خطط تطوير العديد من المشروعات.

واستنادًا إلى البيانات، وعلى صعيد أكثر الشركات مبيعًا خلال صيف 2022، استحوذت شركة إعمار مصر على النصيب الأكبر من المبيعات بواقع 16 مليار جنيه، تليها “نيو جيزة”، بنحو 7 مليارات.

وفيما يخص أعلى الشركات نموًا فى نسب مبيعاتها، مقارنة بالعام الماضى 2021، جاءت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» على رأس القائمة، إذ ارتفعت بنسبة 118%، تليها إعمار بواقع %86 ارتفاعًا فى مبيعاتها خلال 2022، بالساحل الشمالى.

وسلط التقرير الضوء على أوضاع مشروعات الشركات العقارية فى السوق الساحلية خلال الصيف الحالى، مع توضيح نسب وقيم المبيعات الخاصة بكل شركة، بجانب إلقاء نظرة على القطاع فى 2022.

تمسك «إعمار» بالصدارة مستفيدة من إطلاق «SOUL» كامتداد لمراسى

ووفقًا لتقرير بورد كونسلتنج فقد تصدرت شركة إعمار مصر للتنمية قائمة أعلى الشركات مبيعًا بالصيف الحالى، بعدما سجلت مبيعات بقيمة 16 مليار جنيه بنسبة زيادة سنوية قاربت %86، مستفيدة بشكل رئيسى من إطلاق مشروع جديد فى الساحل.

وكان مؤسس شركة إعمار العقارية، محمد العبار، قد أعلن منذ شهرين عن إطلاق أحدث مشروعاتها فى الساحل الشمالى، وهو مشروع SOUL باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار.

ويُعد «سول» امتدادًا لمشروع «مراسى» الساحل الشمالى، كما أن هناك طلبًا كبيرًا على هذه النوعية من العقارات التى تلبى احتياجات العملاء، من خلال التصاميم المبتكرة والتكامل فى الخدمات، وفقا للعبار.

وأشار «العبار» إلى أن الشركة تعاقدت مع كبرى الشركات العالمية لتولى التصميم، كما سيتم العمل سريعًا للحصول على تصاريح البناء للبدء بالمشروع فورًا.

وأوضح بأنه من خلال إطلاق هذا المشروع ستصبح استثمارات إعمار فى مصر حوالى 250 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه يتطلع لمزيد من المشروعات فى جميع المجالات، خاصة الفنادق والمراكز التجارية.

ويقع مشروع سول على بعد 40 كيلومترًا من مراسى، ويمتد على مساحة 580 فدانًا، وهو مجتمع حصرى بعمق 2 كيلومتر فى شاطئ رملى.

«سيشل بلايا» تدعم موقف «نيو جيزة».. وتضيف 7 مليارات جنيه إيرادات مستقبلية

ووفقًا لتقرير بورد كونسلتنج فقد جاءت فى الوصافة شركة نيو جيزة، بعدما حققت مبيعات تقدر بقيمة 7 مليارات جنيه، مسجلة زيادة قدرها %8 مستندة فى ذلك إلى تنفيذ مشروع سيشل بلايا على مساحة 700 فدان، ويقع فى منطقة غزالة باى عند الكيلو 131 على طريق إسكندرية – مطروح.

وتتمتع سيشل بلايا بشاطئ يمتد طوله حتى 1.5 كيلومتر، بجانب فندق سيشل الساحل الشمالى بتصميم معمارى عالمى، يضم مجموعة مميزة من الشقق الفندقية الفاخرة.

أورا

أما عن مبيعات شركة أورا للتطوير العقارى، فتراجعت مبيعاتها خلال 2022 بنسبة %4 لتسجل قيمة 6.7 مليار جنيه من مشروعها سيلفر ساندز الساحل الشمالى.

ويقع المشروع على مساحة 486 فدانًا فى الساحل الشمالى عند الكيلو 220 على طريق الإسكندرية – مطروح، بجوار خليج ألماظة.

وتخطط «أورا» لأن يكون منتجع وفندق «سيلفر ساندز» بمثابة الوجهة الشاطئية لجميع المصطافين طوال العام، لمن يفضل قضاء الصيف بأكمله على الشاطئ، وحتى من يبحث عن قضاء عطلة نهاية أسبوع سريعة.

وتُعد شركة أورا إحدى شركات التطوير العقارى فى مصر، ويملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، وتمتلك مشروع «زد ويست» الشيخ زايد، و«زد إيست» القاهرة الجديدة، بخلاف نادى زد لكرة القدم.

سيتى إيدج

وارتفعت مبيعات سيتى إيدج للتطوير من مشروعها نورث سكوير بالساحل الشمالى لتسجل 6.5 مليار جنيه خلال صيف عام 2022، محققة زيادة قدرها %7 مقارنة بالعام الماضى.

ووقعت شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى اتفاقية شراكة جديدة مع «كاونسل ماسترز»، لتقوم الأخيرة بتأجير وإدارة وتسويق مشروعها التجارى نورث سكوير مول، والذى يقع فى قلب مدينة العلمين الجديدة، ويغطى مساحة إجمالية قدرها 164000 متر مربع.

وقال محمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج، إنه من المقرر أن تستضيف مدينة العلمين الجديدة نحو أكثر من 2 مليون ساكن بحلول عام 2030، ومن المتوقع أيضًا أن تبدأ المدينة تسليم وحدات سكنية هذا العام، وهذه الخطوة تتماشى مع خطة الدولة نحو إضافة قيمة وإحراز تقدم فى أعمال البناء فى مدن الجيل الرابع فى جميع أنحاء الجمهورية، بهدف تحقيق أقصى استفادة من المواقع المتميزة، إلى جانب العناصر التى تؤهل كل منها، لتصبح وجهة سياحية واستثمارية.

وأشار إلى أن الشركة تنوى إطلاق مزيد من الوحدات السكنية فى مشروعاتها بالساحل الشمالى، سواء فى الحى اللاتينى أو فيلات مزارين، فى إطار الطلب المتزايد عليها من العملاء، وذلك خلال الصيف الحالى.

سوديك وماونتن فيو

وتابع التقرير أن شركة سوديك حققت طفرة فى مبيعاتها خلال 2022 بالساحل الشمالى، إذ سجلت نحو 6 مليارات جنيه، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة %118 مقارنة بالعام المنقضى.

كما وصلت مبيعات شركة ماونتن فيو بالساحل الشمالى لنحو 4.9 مليار جنيه، لتسجل ارتفاعًا قدره %23 مقارنة بالعام الماضى.

مدار للتطوير

وحققت شركة مدار للتطوير مبيعات بقيمة 3.5 مليار جنيه، من خلال إطلاقها أحدث مشروعاتها الجديدة «أزهى نورث» بالساحل الشمالى.

ويعد «أزهى نورث» من أهم وأكبر المشروعات العقارية والسياحية بالساحل، ويسعى لتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمار العقارى والسياحى، ويأتى هذا المشروع بعد النجاح الذى حققته شركة مدار فى مشروع أزهى الذى أصبح من أهم وأشهر المنتجعات بمنطقة العين السخنة.

وكشف جاسر بهجت، رئيس شركة مدار، أن المشروع الجديد يقام على مساحة 250 فدانًا، بما يعادل مليون متر مربع، ويقع بمنطقة خليج رأس الحكمة باستثمارات مبدئية حوالى 16 مليار جنيه.

وأضاف «بهجت»، أن المنتجع يقع فى الكيلو 212 طريق الإسكندرية مطروح، وبالتالى قريب من شبكة الطرق الجديدة التى تختصر الوقت للوصول إلى هذا الجزء المميز من الساحل خاصة طريق الضبعة.

وأشار إلى أن مشروع «أزهى نورث» يتمتع بمسطحات مائية وأماكن مفتوحة وخضراء تصل لحوالى %86 من المساحة الإجمالية للمشروع، كما أنه يرتفع عن سطح البحر بمسافة تصل فى عدة مناطق بالمشروع لأكثر من 35 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

وتابع «بهجت» أن منتجع أزهى نورث يتميز بالعديد من الخدمات، ومنها شقق وفيلات فندقية وفندق 5 نجوم الواجهة البحرية وشاطئ يمتد لحوالى 650 مترًا من المياه النقية وأمواج خليجية، إضافة إلى نادٍ رياضى يضم ملاعب (كرة القدم – تنس – ملاعب بادل تنس – ملاعب متعددة الأغراض)، مشيرًا إلى أن المنتجع يضم مكانًا متميزًا للتسوق والترفيه ومجمعًا تجاريًّا على مساحة 40 ألف متر مربع.

بالم هيلز

وتراجعت مبيعات شركة بالم هيلز للتعمير بنسبة %48، لتسجل 2.5 مليار جنيه خلال عام 2022 بالساحل الشمالى من مشروعها بالعلمين الجديدة، مقارنة بالعام السابق.

ويقع منتجع بالم هيلز العلمين الجديدة على طريق الإسكندرية مرسى مطروح عند الكيلو 48، ما يسهل الوصول إليه، كما يقع بالقرب من وادى النطرون.

وتضم قرية بالم هيلز العلمين الجديدة مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية الفاخرة، تتمثل فى الشقق السكنية والتاون هاوس ووحدات التوين هاوس والفيلات المنفصلة مساحات متباينة تناسب إمكانيات العديد من العملاء.

آر ريدى جروب

وسجلت شركة آر ريدى جروب مبيعات بقيمة 2.2 مليار جنيه، من مشروع أزار الساحل الشمالى، والذى يقع تحديدًا عند الكيلو 180 على طريق إسكندرية مرسى مطروح، وتفصله مسافة بسيطة عن مدينة العلمين الجديدة، ومطار القاهرة الدولى.

بينما تراجعت مبيعات شركة لافيستا للتطوير بنسبة %30 لتبلغ قيمة 2.1 مليار جنيه، وفقًا لتقرير بورد كوسنلتنج.

الأهلى صبور

وشهدت مبيعات شركة الأهلى صبور من مشروع قرية جايا الساحل الشمالى ارتفاعًا بنحو %24 لتصل لقيمة 1.86 مليار جنيه.

ويمتد مشروع جايا الساحل الشمالى على مساحة ضخمة تبلغ 300 فدان، أى ما يعادل مليونا و200 متر مربع، وتضم القرية مجموعة من الوحدات التى تتنوع بين شاليها وبنتهاوس وتوين هاوس ودوبلكس وفيلات.

مافين

فيما استقر أداء شركة مافين على صعيد مبيعاتها فى الساحل الشمالى خلال 2022، إذ ظلت الشركة كما هى، وبقيمة تصل إلى 1.8 مليار جنيه، خلال 2022.

ويقع مشروع كالى كوست الساحل الشمالى على مساحة 230 فدانًا، بواجهة شاطئ تصل لنحو 600 متر، وخصصت مساحة %13 من مساحة المشروع لبناء الوحدات السكنية، و%87 مخصصة للمناظر الطبيعية والمسطحات المائية.

وتأسست شركة ميفن فى عام 2009، وتمتلك عدة مشروعات فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومشروعا آخر فى مصر وهو قرية باى مونت العين السخنة.

تطوير مصر

وانخفضت القيمة البيعية لشركة تطوير مصر بنسبة %58 لتبلغ قيمة 1.5 مليار جنيه، وذلك من مشروعها فوكا باى بالساحل الشمالى.

وأطلقت تطوير مصر مشروع فوكا باى فى رأس الحكمة بالساحل الشمالى، ويمتد على مساحة 194 فدانًا، خصص %20 منها فقط للمبانى، أما باقى المساحة فتذهب للمناطق الخضراء والخدمات، وتتنوع وحداته بين فيلات وشاليهات وتوين شاليه، وتاون شاليه.

أكام الراجحي

وجاءت شركة أكام الراجحى فى المرتبة الخامسة عشرة، إذ سجلت مبيعات بنحو 1.3 مليار جنيه، بعد أن أطلق تحالف شركة أكام للتطوير العقارى ومجموعة الراجحى السعودية، والذى يحمل اسم شركة أكام الراجحى للتطوير العقارى، مشروع «دوس» بالساحل الشمالى.

وقال المهندس عبد الوهاب صالح الراجحى، رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحى السعودى، إن هذه الشراكة الجديدة تهدف إلى توسيع استثمارات المجموعة فى مصر، فى ضوء الفرص التى تتمتع بها السوق المصرية، خاصة قطاع العقارات الذى يشهد طفرة هائلة فى المشروعات الضخمة كالعاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الذكية التى يتم تنفيذها فى مختلف بقاع مصر.

وتابع أن النظرة الإيجابية دعمها التطور الكبير فى البنية التحتية، التى جعلت من مصر نقطة جذب لكل الاستثمارات بمختلف جنسياتها، وهو ما جعلهم يتخذون قرارهم باقتحام سوق العقارات، وإنشاء كيان جديد تحت اسم أكام الراجحى.

وأكد إدريس محمد، الرئيس التنفيذى لشركة أكام الراجحى، أن شركته منذ دخولها السوق المصرية تخاطب عملاءها برؤية متفردة ومختلفة، وهذا ما جعلها فى وقت قصير جدًّا واحدة من أكثر الشركات تميزًا من حيث تقديم مشروعات مبتكرة، مشيرًا إلى أن باكورة التحالف الجديد سيكون مشروعًا متكاملًا فى منطقة الساحل الشمالى.

القمزي

وبالنسبة لشركة القمزى، سجلت مبيعات بقيمة 1.4 مليار جنيه من مشروعها الجديد «سيزين» بالساحل الشمالى.

وستبدأ الشركة فى منتصف سبتمبر المقبل وبعد انتهاء موسم الصيف، عملية الإنشاءات، بعد أن انتهت من كل التراخيص والموافقات المتعلقة ببدء المشروع الجديد، وفقًا لمصادر فى تصريحاتها لـ«المال».

وبالنسبة لنوعية الوحدات بالمشروع الجديد، تابعت المصادر أن إجمالى المساحة التى حصلت عليها بلغ 856 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم تقديم «بيوت ساحلية» بمواصفات وجودة عالمية.

وكانت شركة القمزى أعلنت فى بداية أبريل من العام الحالى عن طرح مشروع سياحى على مساحة 204 أفدنة فى الساحل الشمالى، باستثمارات تبلغ نحو 11 مليار جنيه، خلال النصف الثانى من العام.

كما تخطط الشركة لطرح مشروع سكنى فى حى مصر الجديدة، وذلك فى إطار خطتها التوسعية بالسوق العقارية خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر، أن مجموعة القمزى الإماراتية تأسست عام 1997، وتخصصت فى قطاع المقاولات، وفى 2010 قررت التوسع بالسوق المصرية، وبالفعل طورت عدة مشروعات تتنوع ما بين «السكنى» و«الخدمى» بمناطق الدقى والمهندسين ومصر الجديدة، وأعلنت منذ فترة استهدافها استثمار نحو 22 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة.

مطور إكس

وسجلت شركة المطور إكس 1.3 مليار جنيه من مشروعها «بيانكى إليوس» بالساحل الشمالى، والذى يقع على مساحة 115 فدانًا، يضم شاليهات وفيلات وتوين هاوس وتاون هاوس وجزءًا فندقيًا وبحيرات ومنطقة ترفيهية ومنطقة تجارية لتوفير خدمات متكاملة لعملاء المشروع، إذ تخطط الشركة لتنفيذ مشروع مميز متكامل الخدمات فى الساحل الشمالى.

وأكد أحمد فؤاد، الرئيس التنفيذى لشركة «المطور إكس»، أن لديها خطة لسرعة التنفيذ والتسليم للمشروع وفقًا لمعايير الجودة المحددة مع العملاء، وذلك اعتمادًا على استخدام أحدث الأساليب الإنشائية فى تنفيذ المشروع، وبالتعاون مع كيانات قوية فى تخصصات مختلفة لتحقيق هذا الهدف، كما أنه جارٍ التفاوض مع أكبر 3 شركات مقاولات بالسوق المصرية لتنفيذ المشروع.

ولم يطرأ أى تغييرات على أداء شركة إنرشيا خلال عام 2022، حيث ظلت مبيعاتها كما هى مقارنة بعام 2021، والتى تقدر بقيمة مليار جنيه.

وتأسست إنرشيا عام 2007، وتمتلك العديد من المشروعات بالساحل الشمالى ومناطق أخرى، وتدير حجم استثمارات يقدر بقيمة 22 مليار جنيه، وتمتلك محفظة أراضى تقدر بنحو 6 ملايين متر مربع.

ونفس الحال بالنسبة لشركة هايد بارك، إذ بقيت مبيعاتها عند نفس المستوى مقارنة بالعام المنتهى، بقيمة 600 مليون جنيه خلال عام 2022.

فيما سجلت كل من شركة إيجى جاب وإم سكويرد، إل سيزار، بيبول آند بلازيز مبيعات بالقيم المليونية، إذ حققت تلك الشركات مبيعات تقدر بقيمتها بنحو 850، 800، 425، 375 مليون جنيه، على الترتيب.

وفيما يخص مناطق تركز تلك المبيعات، فقد أشار تقرير بورد كونسلتنج إلى توزع القيم البيعية المحققة من قبل شركات التطوير العقارى المختلفة فى خمسة مناطق رئيسية فى الساحل الشمالى، وهى سيدى حنيش، منطقة فوكا، منطقة الضبعة، سيدى عبدالرحمن، وأخيرًا منطقة العلمين.

وسيطرت منطقة فوكا على معظم المبيعات بإجمالى 37 مليار جنيه، تلتها منطقة سيدى عبدالرحمن بواقع 15.4 مليار، ثم العلمين، وسيدى حنيش، والضبعة، بإجمالى قيم بيعية تصل لنحو 7.5، و6.7، و5 مليار جنيه على الترتيب.

وقال جون سعد، خبير الاستثمار العقارى، إن السوق شهدت فى الفترة الماضية توجها لافتا من المواطنين لشراء العقار، فى ظل تخوفاتهم من التقلبات الاقتصادية والنقدية فى العالم، باعتبار أنه من الملاذات الآمنة للاستثمار فى المرحلة الراهنة.

وتابع «سعد» أن تلك الظاهرة عززها اتجاه شركات التطوير العقارى لإطلاق عروض مغرية للشراء تتضمن زيرو مقدم، والتقسيط على أكثر من 10 سنوات.

وأوضح أن الساحل الشمالى بدأ يتسع بقوة فى الفترة الماضية وشهد ظهور مزيد من المطورين والمشروعات، بما دفع المشترين للبحث عن وحدات ملائمة، مع الاستفادة من مزايا الرقابة المباشرة من الدولة لنسب الانجاز والتنفيذ فى المشروعات المختلفة.

ولكنه دعا للنظر بعدالة عند تناول مبيعات المطورين فى الساحل الشمالى، إذ إن تلك المليارات لم يتحصل عليها المطورون بعد، ولكنها مجرد جمع لكل الوحدات التى تم بيعها بمقدمات سداد منخفضة، وبالتالى بات على المطورين السعى الجاد لتنفيذها وبنائها خلال عامين أو 3 على أقصى تقدير.

مبيعات المطورين العقاريين بالساحل الشمالي