بورتو يسحق موناكو.. وبشكتاش يفوز على لاييزيج في دوري أبطال أوروبا

وكالات:حقق نادي بورتو البرتغالي فوزا كبيرا على منافسه موناكو الفرنسي، بثلاثة نظيفة، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.وأحرز لبورتو، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب لويس الثاني، فانسون أبوبكر في الدقيقة 31، ثم عاد اللاعب لت

وكالات:



حقق نادي بورتو البرتغالي فوزا كبيرا على منافسه موناكو الفرنسي، بثلاثة نظيفة، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز لبورتو، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب لويس الثاني، فانسون أبوبكر في الدقيقة 31، ثم عاد اللاعب لتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 69 من زمن المباراة..

وقبيل انتهاء المباراة وبالتحديد في الدقيقة 89، أحرز ميغيل لايون هدف فريقه الثالث.

وفي إطار المجموعة نفسها، فاز فريق بشكتاش التركي على لاييزيج الألماني بهدفين للا شيء.