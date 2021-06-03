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«بورتو سعيد» يستضيف فعاليات نهائي تنس الجمهورية ببورسعيد غدا

مجموعة عامر جروب قد افتتحت نادى بورتو الرياضي بمشروعها السياحى بغرب بورسعيد بتكلفة 60 مليون
أماني العزازي 9:58 م, الخميس, 3 يونيو 21 9:58 م, الخميس, 3 يونيو 21

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يستضيف نادى بورتو سعيد الرياضي غدا الجمعة، فعاليات نهائي بطولة الجمهورية للتنس، وذلك على ملاعب النادى، بمنتجع بورتو سعيد غرب محافظة بورسعيد، وتقام المباريات تحت سن 9 و10 و14 سنة ويشارك بفعاليات البطولة أكاديميات سبارك وسبورتكس.

ومن المقرر أن تشهد حفل توزيع الجوائز غدا بنادى بورتو سعيد لفيف من القيادات الرياضية ونواب مجلسي الشيوخ والنواب وكبار الزوار.

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وكانت مجموعة عامر جروب قد افتتحت نادى بورتو الرياضي بمشروعها السياحى بغرب بورسعيد بتكلفة 60 مليون جنيه، ويصم مجمعات ملاعب رياضية وحمام سباحة أوليمبي دعما للسياحة الرياضية فى بورسعيد.

وأكد الدكتور محمد زرومبة، المدير التنفيذي لنادى بورتو الرياضي فى تصريحات سابقة، إن النادى يخدم 3500 أسرة من الملاك، ويعد إضافة حقيقية لبورسعيد فى نشاط السياحة الرياضية.

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فيما أكد حسن العروسي، الرئيس التنفيذي لشركة بورتو سبورت، أن النادى يدعم احتياجات ببورسعيد ودمياط ومؤهل لاستقبال جميع الفعاليات الرياضية فى الأنشطة المختلفة، لافتا إلى التعاقد مع جميع الأكاديميات الرياضية لاستكمال الحياة المتكاملة التى تستهدف مجموعة شركات بورتو الوصول إليها.

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بقلم أماني العزازي

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