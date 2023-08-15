بورتو جولف مارينا تستضيف منتخب مصر للجولف والنسخة الثالثة من بطولة Aimz Alumni

علي هامش فعاليات إطلاق بورتو العلمين إحدى مشروعات عامر جروب في مدينة العلمين وفي إطار الدعم الكبير من الدولة للاستثمار الرياضي أقامت شركة عامر للأندية الرياضية ” Porto sporting Club ” فعاليات رياضية متميزة علي ملاعب بورتو جولف مارينا بالساحل الشمالي ضمن سلسلة من الفعاليات التي أطلقتها الشركة في كل فروعها في بورتو جولف مارينا وبورتو مارينا بالساحل الشمالي وبورتو سعيد و وبورتو المنيا منذ بداية فصل الصيف.



حيث استضافت ملاعب الجولف أول معسكر صيفي مفتوح لمنتخب مصر للجولف تحت قيادة ريتشارد ميشيلمور المدير الفني الأجنبي لمنتخب الناشئين وأقيم المعسكر بالتعاون مع الاتحاد المصري للجولف ويستمر المعسكر من 2 أغسطس وحتى 11 أغسطس ويشارك فيه عدد كبير من اللاعبين.

كما استضافت ملاعب بورتو جولف النسخة الثالثة من بطولة Aimz Alumni، وهي بطولة كرة قدم شباب وشابات خريجين وخريجات المدارس الدولية، للمرة الثانية على التوالي بعد أن حققت نجاح باهر في الموسم السابق شارك في البطولة 14 فريق من الشباب و8 فرق بنات واقيمت في الفترة من2 من أغسطس وحتى 6 من أغسطس 2023. حضر الفعاليات المهندس أمير عبد القادر الرئيس التنفيذي لشركة عامر للأندية الرياضية وعدد من قيادات الشركة.



وأكد الدكتور حسني هاني الرئيس التنفيذي لشركة عامر جروب أن الأحداث الرياضية المختلفة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية والفنية التي تقيمها الشركة على هامش إطلاق مشروعها الجديد بورتو العلمين والذي سيكون نقلة حضارية متميزة تم تصميمة بشكل مختلف تماما ليواكب الطفرة الإنشائية الكبيرة الموجودة حاليا في منطقة العلمين وسيكون فرصة جيدة للاستثمار والشراء، حيث تعتبر منطقة العلمين إحدى المناطق الجاذبة للاستثمارات العقارية في مصر.

وأضاف أن ملاعب وشواطئ بورتو جولف مارينا وبورتو مارينا جاهزة لاستقبال كافة البطولات في ظل دعم الدولة للاستثمار الرياضي كما أن التعاون بين شركة عامر جروب والاتحادات الرياضية في مصلحة الرياضة المصرية والفترة القادمة ستشهد المزيد من البطولات علي ملاعب اندية بورتو واستضافة العديد من الأكاديميات الرياضية العالمية لأن الاستثمار الرياضي في مصر يمثل فرصة ممتازة للتنمية الشاملة، حيث يجلب الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز صورة مصر على المستوى العالمي.