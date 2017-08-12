بورتو جروب والقلعة في صدارة أنشط 10 شركات بالبورصة

- الخدمات المالية باستثناء البنوك يتصدر القطاعات المدرجة - 3.9 مليار جنيه قيمة التداولات بعد استبعاد الصفقات - المصريون يستحوذون على 78.4% من التداولات مصطفى طلعت احتلت شركتا "بورتوجروب" و"القلعة للاستثمارات المالية"، صدارة أنشط 10 شركات بالبورصة من حيث كمية التداول، الأسبوع الماضي، وبلغت أحجام

– الخدمات المالية باستثناء البنوك يتصدر القطاعات المدرجة

– 3.9 مليار جنيه قيمة التداولات بعد استبعاد الصفقات

– المصريون يستحوذون على 78.4% من التداولات

مصطفى طلعت

احتلت شركتا “بورتوجروب” و”القلعة للاستثمارات المالية”، صدارة أنشط 10 شركات بالبورصة من حيث كمية التداول، الأسبوع الماضي، وبلغت أحجام تداول الأولى 308.7 مليون ورقة مالية، والثانية 263.3 مليون ورقة مالية، وذلك وفق تقرير صادر عن إدارة البورصة المصرية.

جاءت في المرتبة الثالثة شركة مجموعة عامر القابضة بتنفيذ 165.7 مليون ورقة مالية، تلتها شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة بتداولات 139.6 مليون ورقة مالية، بينما شغل من المركز الخامس إلى العاشر كل من بالم هيلز للتعمير والمصرية للمنتجعات السياحية والعربية لحليج الأقطان والعبوات الطبية، وجي بي أوتو ومجموعة طلعت مصطفى.

وذكر التقرير -الذي حصلت “المال” على نسخة منه- أن قطاع الحدمات المالية باستثناء البنوك قد تصدر القطاعات المدرجة من حيث كمية التداول بأحجام 464.4 مليون ورقة مالية، وتزيلها قطاع البتروكيماويات عبر التداول على 11.9 مليون ورقة مالية، خلال الأسبوع.

وبلغ إجمالي قيمة التداول الأسبوعية 3.9 مليار جنيه، عبر التعامل على 1.3 مليار ورقة مالية، منفذة على 126 ألف عملية، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 100 مليون جنيه خلال الأسبوع، بينما بلغت مشترياتهم من بداية العام 7.4 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 44.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين نسبة 78.4% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 13.8%، والعرب على 7.8%، واستحوذت المؤسسات على 30.5% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الافراد، بنسبة 69.5%.

يذكر أن المؤشر الرئيسي للسوق “egx30” قد ارتفع إلى مستوى 13462 نقطة بنسبة 0.37%، خلال تداولات الأسبوع، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 1.27% مسجلًا مستوى 720 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً، بنسبة 0.35% ليغلق عند 1612 نقطة.