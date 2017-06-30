بورتو جروب وأوراسكوم للاتصالات الأنشط بالبورصة فى الربع الثاني

مصطفى طلعت
احتلت مجموعة بورتو جروب القابضة صدارة الشركات المقيدة بالبورصة، خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي، من حيث كمية التداول في سوق داخل المقصورة، بأحجام تداول بلغت 2.8 مليار ورقة مالية، بقيمة تداولات قدرها مليار جنيه تقريبًا.
وذكر تقرير صادر عن البورصة، حصلت “المال” على نسخة منه، أن شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، احتلّت المركز الوصيف، بتداولات قيمتها 1.8 مليار جنيه، منفَّذة على 2.5 مليار ورقة مالية.
يُذكر أن المؤشر الرئيسي للبورصة “egx30” ارتفع بنسبة 3.09%، خلال تعاملات شهر يونيو، مسجلًا 13396 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 14% ليغلق عند مستوى 649 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بنسبة 13.67% ليصل إلى مستوى 1509 نقاط.