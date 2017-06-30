بورتو جروب وأوراسكوم للاتصالات الأنشط بالبورصة فى الربع الثاني

مصطفى طلعت احتلت مجموعة بورتو جروب القابضة صدارة الشركات المقيدة بالبورصة، خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي، من حيث كمية التداول في سوق داخل المقصورة، بأحجام تداول بلغت 2.8 مليار ورقة مالية، بقيمة تداولات قدرها مليار جنيه تقريبًا. وذكر تقرير صادر عن البورصة، حصلت "المال" على نسخة

مصطفى طلعت

احتلت مجموعة بورتو جروب القابضة صدارة الشركات المقيدة بالبورصة، خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي، من حيث كمية التداول في سوق داخل المقصورة، بأحجام تداول بلغت 2.8 مليار ورقة مالية، بقيمة تداولات قدرها مليار جنيه تقريبًا.





وذكر تقرير صادر عن البورصة، حصلت “المال” على نسخة منه، أن شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، احتلّت المركز الوصيف، بتداولات قيمتها 1.8 مليار جنيه، منفَّذة على 2.5 مليار ورقة مالية.