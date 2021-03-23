بورصة وشركات

بورتو جروب: مهتمون بالمساهمة في قطاع التجزئة.. وسنكون من أدوات الدولة للنمو

المجموعة تعمل على إعادة تنظيم مخطط إنشاء المولات وتطويرها نظرًا لأهميتها في قطاع التجزئة سريع النمو.
عصام عميرة 1:19 م, الثلاثاء, 23 مارس 21 1:19 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال جمال فتح الله، المدير التنفيذي لمجموعة بورتو جروب ، إن الكيان مهتم جدًا بالاستثمار في قطاع التجزئة من خلال التوسع في تشييد المولات.

وأضاف خلال كلمتة في مؤتمر قمة مصر لتجارة التجزئة، اليوم، أن المجموعة تعمل على إعادة تنظيم مخطط إنشاء المولات وتطويرها نظرًا لأهميتها في قطاع التجزئة سريع النمو.

ولفت المدير التنفيذي لمجموعة بورتو جروب إلى اهتمام المجموعة بقطاع التجزئة، مضيفًا: “سوف نكون من أدوات الدولة لتنمية هذا القطاع البارز”.

وافتتح قبل قليل الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية نيابة عن وزير التموين الدكتور علي مصلحي.

وذلك بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين والخاصة، أبرزهم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

اقرأ أيضا  أسيوط الإسلامية للتجارة : مستشار مالى قيم السهم بنحو 22.35 جنيه

كما يشارك 42 من أهم وأكبر المتحدثين في العالم في قطاع التجارة ينقلون لكل الحاضرين خبراتهم ونصائحهم وآرائهم في كيفية تخطي العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع تجارة التجزئة، وكيفية تطوير وتنمية مشروعاتهم.

وتستهدف قمة مصر لتجارة التجزئة حضور 500 زائر بين مديرين وخبراء ومستثمرين وشباب، يبحثون جميعًا عن فرص لتبادل الخبرات والبحث عن إجابات لتساؤلاتهم حول تجارة التجزئة خلال القمة، التي تعد إحدى أهم الأنشطة الاقتصادية التي يتم تنظيمها كل عام وينتظرها قطاع تجارة التجزئة في مصر والشرق الأوسط، كما تعد في نسختها الثانية في مصر انطلاقة جديدة لدعم القطاع الأهم بالاقتصاد المصرى.

اقرأ أيضا  «الحديد والصلب» تبيع 595 فدانا لـ«القابضة المعدنية» لتسوية مستحقات سابقة

وتناقش الدورة الثانية من قمة مصر لتجارة التجزئة، أهم التحديات وأحدث الخطط والأفكار لإنشاء وتطوير شركات تجارة التجزئة في العالم ومصر التي شهدت تطورًا كبيرًا في هذا القطاع، وينتظرها الآلاف من العاملين فى قطاع تجارة التجزئة لما تمثله لهم من نقطة انطلاق قوية لتنمية أعمالهم ومشروعاتهم واستثماراتهم في مجالهم الذى يعد من أهم وأوسع قطاعات الاقتصاد فى مصر.

كما تستعرض القمة التحديات الكبیرة بین تجارة التجزئة التقلیدیة ومثيلتها التى تتم عبر استخدام التكنولوجیا المتطورة، مع التركیز على التسویق الرقمي، والتغیر في سلوك القوة الشرائیة، خاصة في مواجهة جیل جدید من المستهلكين، كما تشهد القمة عرض لكل الفرص الحدیثة والفعالة للنهوض بهذا القطاع.

اقرأ أيضا  122.7 مليون جنيه مساندات من القابضة المعدنية للحديد والصلب خلال 6 أشهر

إضافة إلى تجار التجزئة، وتجار التجزئة الإلكترونیین، المتاجر الكبرى، تجار التجزئة المحتملین، تجار التجزئة للمستودعات، الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وأصحاب الأعمال، ممثلو التجارة الحكومیة، مدیرو مراكز التسوق، هيئات السلع الاستهلاكية، غرف التجارة، الجهات المهتمة بتجارة التجزئة، استشاریون للبیع بالتجزئة، أصحاب امتیازات البیع بالتجزئة، المصرفیون.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

رئيس البورصة: عدد شركات التجزئة المقيدة أقل من المطلوب مقارنة بحجم القطاع

عصام عميرة 12:07 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

الأسهم الأوروبية تهبط الثلاثاء بفعل مخاوف موجة «كورونا» الجديدة

محمد عبد السند 11:48 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

«نعيم»: البورصة تتجه نحو 10270 نقطة بالفترة الحالية

أسماء السيد 11:44 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

«المصرية العقارية» تحصل على حكم استئناف اقتصادى بقيمة 7 ملايين جنيه

رجب عزالدين 11:40 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

إيقاف التداول على البورصة المصرية نصف ساعة بسبب الهبوط العنيف

مصطفى طلعت 11:40 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

البورصة المصرية : EGX70 يهبط 4.5% فى أول نصف ساعة

رجب عزالدين 10:59 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21