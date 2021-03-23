عقـــارات

«بورتو جروب»: تنفيذ 50% من مشروع أسيوط باستثمارات 4.5 مليار جنيه

جاء ذلك على هامش إطلاق مؤتمر قمة مصر للتجزئة اليوم، بحضور عدد من القيادات الحكومية والقطاع الخاص
عصام عميرة 4:56 م, الثلاثاء, 23 مارس 21 4:56 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

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كشف جمال فتح الله المدير التنفيذى لمجموعة بورتو جروب، عن الانتهاء من تنفيذ 50% من مشروع بورتو أسيوط ( سكنى خدمى تجارى ) بتكلفة استثمارية 4.5 مليار جنيه.

جاء ذلك على هامش إطلاق مؤتمر قمة مصر للتجزئة اليوم، بحضور عدد من القيادات الحكومية والقطاع الخاص.

وكانت الشركة قد تعاقدت “على 77 فدانا لتنفيذ “بورتو أسيوط” الذى يشمل 5 مراحل بمبيعات متوقعة 5 مليارات جنيه.

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وأضاف لـ “المال”، أن الشركة تنفذ العديد من المشروعات منها فى المغرب والأردن، إضافة إلى مشروع مستقبل سيتي.

وتأسست مجموعة بورتو القابضة فى أغسطس 2015 نتيجة عملية انقسام من مجموعة عامر جروب، ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدد من المستثمرين الأفراد، كما تساهم مؤسسة الوقف المصرى المحدودة وسول القابضة، وأسماك، إضافة إلى مؤسسات أخرى، بنسب مختلفة.

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وتعمل “بورتو” فى قطاع العقارات، مع التركيز على أنشطة التطوير العقارى، ويتبع المجموعة عدد من الشركات العاملة فى مصر وسوريا وجزر فيرجن (البريطانية)، ويقع مقرُّها فى القاهرة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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