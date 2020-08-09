«بورتو جروب» تفصح مجددا عن تأجيل دعوى قضائية ضدها

أعلنت مجموعة بورتو جروب القابضة عن تأجيل محكمة استئناف شمال القاهرة نظر دعوى مرفوعة ضدها من شركة إنترادوس السورية للتطوير السياحى إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل.

وقالت بورتو جروب فى إفصاح مرسل للبورصة الأحد إن هذه الدعوى كان من المقرر نظرها بجلسة 9 أغسطس الجارى ثم أجلت إلى 4 أكتوبر المقبل.

وأرسلت مجموعة عامر جروب القابضة إفصاحًا مماثلا للبورصة المصرية باعتبارها طرفًا مختصمًا فى الدعوى.

وأجلت محكمة شمال القاهرة (ابتدائية) فى وقت سابق نظر دعوى أخري رفعتها شركة إنترادوس فى نفس النزاع إلى جلسة 4 أكتوبر أيضا.

وتختص تلك الدعاوى بنزاع مشروع بورتو طرسوس (بسوريا) والممتد منذ أعوام بين مجموعتى عامر وبورتو جروب من ناحية وشركة إنترادوس للتطوير السياحى.

وتقول بورتو إن شركة إنترادوس لا تستهدف من تلك الدعاوى القضائية سوى المماطلة فى تنفيذ حكم التحكيم الصادر ضدها.

ورفضت محكمة شمال القاهرة فى 25 يونيو الماضى دعوى مضادة من شركة إنترادوس السورية تطالب ببطلان وإلغاء حكم التحكيم الدولي الصادر ضدها.

بورتو جروب تدرس التظلم من رفض استخراج صيغة تنفيذ التحكيم

وحصلت المجموعتان فى فبراير 2019، على حكم من مركز القاهرة للتحكيم الدولي بأحقيتهما فى مبلغ 40 مليون دولار فى نزاع مشروع بورتو طرطوس بسوريا.

وشرعت بورتو جروب خلال الأشهر الماضية فى استيفاء إجراءات تنفيذ التحكيم إلا أن بعض الصعوبات مازالت تعترضها.

وأودعت المجموعة فى 3 مايو الماضى طلبًا بالحصول على صيغة تنفيذ التحكيم بإدارة إيداع شئون التحكيم بمجمع محاكم شمال القاهرة.

ورفضت محكمة استئناف القاهرة فى 20 يوليو الجارى طلب المجموعة لاستخراج صيغة تنفيذ لحكم التحكيم، وقالت بورتو إنها ستتقدم بتظلم من القرار.

عامر وبورتو يكلفان شركة “فاكتا” لقسمة مبلغ التحكيم بينهما

ويقول محللون إن عوائد التحكيم ستقسم بين الشركتين وفق معايير محاسبية معينة، ومن المتوقع أن تحصل مجموعة عامر جروب على النصيب الأكبر من المبلغ.

وكلفت المجموعتان فى وقت سابق شركة “فاكتا” المتخصصة فى الاستشارات المالية لتحديد وقسمة الحقوق الاقتصادية لمبلغ التحكيم بينهما.

وقالت عامر جروب فى وقت سابق إن مشروع بورتو طرطوس قد آل إلى مجموعة بورتو جروب منذ إعلان الانقسام إلى شركتين فى 2015.

وأظهر تقرير بحثي نشرته شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية فى 27 فبراير 2019، أن شركة عامر جروب هي المستفيد الأكبر من هذا الحكم.

وقال محمود جاد، محلل قطاع العقارات بالعربي الأفريقى، إن انقسام الشركتين نقل ملكية عامر سوريا، المنفذة، وبورتو ميديترينيين، الممولة لبورتو طرطوس، إلى بورتو جروب.

وأضاف جاد فى تصريحات نقلتها المال إن مبلغ التعويض المقرر لعامر جروب، وعامر سوريا، سيتم توزيعه على هاتين الشركتين فقط، ولن ينتقل إلى بورتو جروب.

وقدر “جاد” نسبة استفادة بورتو جروب بواقع 0.1% بقيمة 56.8 ألف دولار رغم عدم وجود إفصاح من الشركتين حول كيفية توزيع المبلغ بينهما حتى الآن.

كما قدر نسبة استفادة عامر جروب بواقع 99.9% ما يعادل 38.86 مليون دولار، بناءً على القيمة الدفترية لشركتي عامر سوريا وبورتو ميديترينيين في ديسمبر 2014.

تأسست مجموعة بورتو القابضة فى أغسطس 2015؛ نتيجة عملية انقسام من مجموعة عامر جروب.

تراجع أرباح المجموعة إلى 116 مليون جنيه فى 2019

وحققت بورتو جروب صافى أرباح مجمعة قدرها 116.8 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 133.8 مليون جنيه في 2018.

وارتفعت إيرادات المجموعة إلى 1.73 مليار جنيه خلال 2019، مقارنة بإيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال 2018.

كما زادت تكلفة الإيرادات والتشغيل إلى 1.28 مليار جنيه في 2019، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال 2018.

تأسست مجموعة بورتو القابضة في أغسطس 2015؛ نتيجة عملية انقسام من مجموعة عامر جروب.

وتعمل المجموعة فى قطاع العقارات مع التركيز على أنشطة التطوير العقاري، ويتبع المجموعة عدد من الشركات العاملة في مصر وسوريا وجزر فيرجن (البريطانية)، ويقع مقرُّها في محافظة القاهرة.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة الحالى بين عدة أفراد أبرزهم عبد السلام مسعود عبد الكريم، محمد الأمين رجب أحمد جمعة، عادل عبد الله المنسوب،أسماك الإماراتية.