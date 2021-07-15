«بورتو جروب» تفصح عن شراء «أسماك الإماراتية» 2.5 مليون سهم جديد

بورتو جروب القابضة تفصح عن ارتفاع حصة أسماك الإماراتية إلى 15%

أفصحت مجموعة بورتو جروب القابضة اليوم الخميس، عن قيام شركة أسماك الإماراتية بشراء 2.5 مليون سهم جديد بقيمة إجمالية قدرها 1.7 مليون جنيه تقريبا.

وقالت بورتو جروب، فى إفصاح للبورصة المصرية، إن نسبة مساهمة شركة أسماك ارتفعت بعد العملية من 14.81% إلى 15.03% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.68 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة “إتش سى” المتخصصة فى الوساطة وتداول الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح ارتباط شركة أسماك ببعض المساهمين الأفراد (عبد السلام مسعود عبد الكريم) الذى يستحوذ على 8.46% تقريبا من إجمالى الأسهم.

ويبلغ رأسمال مجموعة بورتو القابضة 702 مليون جنيه موزعا على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.6 جنيه للسهم.

بورتو جروب: أسماك اشترت 20 مليون سهم منذ أيام

بورتو جروب

وأفصحت المجموعة فى 11 يوليو الجارى عن قيام شركة أسماك بشراء حصة أسهم جديدة (تعادل 20 مليون سهم) بقيمة إجمالية قدرها 14 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.702 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة “إتش سى” لتداول الأوراق المالية، وارتفعت حصتها آنذاك من 12.04% إلى 13.74%، وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

كما أفصحت المجموعة فى أبريل الماضى عن قيام شركة أسماك بشراء 6.1 مليون سهم جديد بقيمة إجمالية قدرها 4.2 مليون جنيه تقريبا.

وقالت بورتو فى إفصاح للبورصة 15 أبريل الماضى، إن نسبة مساهمة شركة أسماك، ارتفعت بعد العملية من 11.51 % إلى 12.04 من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.69 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة “إتش سى” المتخصصة فى الوساطة وتداول الأوراق المالية.

ونفذت أسماك عملية شراء فى 2 مارس الماضى على نحو 31.94 مليون سهم جديدة بقيمة إجمالية قدرها 30.1 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.94 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة “إتش سى” لتداول الأوراق المالية، وارتفعت نسبة مساهمة أسماك بعد العملية من 8.7% إلى 11.51 % من إجمالى الأسهم.

وبدأت أسماك الإماراتية مساهمتها فى مجموعة بورتو جروب منذ مارس 2010 ،من خلال شراء حصة (1.13%) تعادل 11.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 6.3 مليون جنيه تقريبًا.

ويتوزع هيكل ملكية بورتو جروب الحالى، بين عدة أفراد أبرزهم عبد السلام مسعود عبد الكريم، وهاشم عطا، ومروة محمد الأمين، وأسماك الإماراتية، إضافة إلى أفراد ومؤسسات أخرى تستحوذ على حصص صغيرة تحت سقف الـ5%.

وأفصحت بورتو فى 27 يونيو الماضى عن قيام المساهم هاشم حسين عطا غنيم، ببيع حصة أسهم تعادل 70 مليون سهم (على دفعتين) بقيمة إجمالية قدرها 52 مليون جنيه.

كما أفصحت قبلها بأيام (24 يونيو) عن قيام المساهم محمود لاشين (رئيس شركة سبيد ميديكال) بشراء حصة أسهم جديدة تعادل 20 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 15 مليون جنيه.

تأسيس شركة جديدة مع «أسماك» و«برايم مصر» وآخرين

ووافق مجلس إدارة بورتو جروب نهاية فبراير الماضى على تأسيس شركة جديدة بالاشتراك مع مجموعة برايم مصر وشركة أسماك الإمارتية ورجلي الأعمال أيمن بن خليفة وجمال فتح الله، وآخرون.

وقالت بورتو فى إفصاح للبورصة الأحد الماضى إن هذه الشركة الجديدة ستعمل فى تطوير وإدارة الأعمال والمشروعات والاستثمارات .

وقالت مصادر مطلعة لـ “المال” إن الكيان الجديد سيستفيد بشكل كبير من المشروعات والكيانات الضخمة التى تمتكلها كل من بورتو جروب وبرايم مصر فى قطاعات مختلفة، كما سيمسح نشاطها بالدخول فى شراكات إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

ولم يتوافق الأطراف على اسم الشركة بعد، كما لم تفصح بورتو جروب عن هيكل الملكية وحصص الشركاء أو حجم رأسمال الشركة المزمع تأسيسها.

ووافق مجلس إدارة المجموعة فى نوفمبر الماضى على الشروع فى اجراءات تغيير اسمها إلى” بورتو للتنمية العقارية”، ولم تنتهى الشركة من اجراءات التغيير الرسمى حتى الآن.

تراجع أرباح المجموعة إلى 25 مليون جنيه فى 2020

وأظهرت أحدث نتائج مجمعة لأعمال المجموعة تسجيلها صافى ربح قدره 25 مليون جنيه خلال عام 2020 مقارنة بصافى أرباح بلغت 104.2 مليون جنيه خلال 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 863.4 مليون جنيه خلال العام الماضى 2020 مقابل إيرادات بلغت 1.7 مليار جنيه في 2019.

تأسست مجموعة بورتو القابضة في أغسطس 2015؛ نتيجة عملية انقسام من مجموعة عامر جروب.وتعمل فى قطاع العقارات مع التركيز على أنشطة التطوير العقاري.

ويتبع المجموعة عددا من الشركات العاملة في مصر وسوريا وجزر فيرجن (البريطانية)، ويقع مقرُّها في محافظة القاهرة.

وتمتلك المجمووعة عدة مشروعات على مستوى الجمهورية، من أبرزها مشروع “بورتو نيوكايرو” فندقى سكنى تجارى أمام الجامعة الأمريكية، كما تمتلك مشروع” بورتو بيراميدز” بجوار المتحف المصرى الجديد ،وفقًا لأيمن بن خليفة العضو المنتدب للشئون المالية والتطوير.

وأفصحت المجموعة فى أكتوبر الماضى عن إتمام التعاقد مع بنك مصر على تمويل إسلامى طويل الأجل بقيمة 500 مليون جنيه بهدف تنفيذ مشروع بورتو أكتوبر الكائن بميدان جهينة بقلب مدينة السادس من أكتوبر، وهو أكبر مشروعات المجموعة على الإطلاق.